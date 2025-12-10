Последний «Антей»: в Ивановской области упал транспортник Ан-22, все пилоты погибли

СК РФ сообщил о гибели пилотов Ан-22 при крушении в Ивановской области

Тяжелый военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Ивановской области, в районе Уводьского водохранилища. Фрагменты воздушного судна найдены на воде. На борту находились семь человек, все они погибли. На земле при этом никто не пострадал — экипаж сумел увести падающую машину в безлюдную местность. Разбившийся Ан-22 был последним самолетом серии «Антей» – самых больших в мире турбовинтовых транспортников, он находился в строю более полувека.

Около полудня 9 декабря в Ивановской области потерпел крушение ветеран советской, а потом и российской авиации — тяжелый военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей», последнее находившееся в эксплуатации воздушное судно этой серии. «Коммерсантъ» со ссылкой на очевидцев сообщает, что «транспортник» начал разваливаться еще в воздухе, а потом его обломки рухнули в Уводьское водохранилище.

«Полет проводился после очередных регламентных работ, борт эксплуатировался более 50 лет и, скорее всего, потерпел катастрофу из-за технической неисправности», — пишет «Коммерсантъ».

На земле обошлось без жертв и разрушений.

ТАСС со ссылкой на Минобороны России сообщает, что Ан-22 потерпел крушение во время облета после проведенного ремонта. СК РФ уточнил, что самолет упал во время тестового полета.

«Все находившиеся на борту члены экипажа погибли», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Место ремонта не называется, но известно, что в Иваново расположен 308-й Авиаремонтный завод, который специализируется на обслуживании судов военно-транспортной авиации. В публикации от 8 декабря издание «Курсив Иваново» сообщило, что работникам предприятия не выплачивали зарплату с сентября, когда платежи возобновятся — никто не знает.

Портал Msk1.ru со ссылкой на главу Ивановского муниципального округа Сергея Низова уточнил, что борт упал за деревней Иванково, на берегу в 20 метрах от Уводьского водохранилища. Жители ничего не видели и не слышали. На месте работают специалисты, доступ к месту происшествия запрещен.

Для изучения обстоятельств ЧП в Минобороны создана комиссия. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 351 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним). Специалисты осматривают место катастрофы и изымают документацию, связанную с эксплуатацией и ремонтом самолета.

Что представлял собой Ан-22

Ан-22 «Антей» был разработан в 1960–1964 годах в Опытно-конструкторском бюро 473 (ныне — АО «Антонов») вскоре после перевода его из Новосибирска в Киев. Главный конструктор — Алексей Белолипецкий. Свой первый полет Ан-22 совершил 27 февраля 1965 года, в июне того же года был представлен на авиасалоне во французском Ле-Бурже. Упавший сегодня борт был произведен в 1974 году.

«Антей» — самый большой в мире турбовинтовой самолет. Максимальная грузоподъемность 80 тонн, дальность полета с загрузкой 40 тонн — более пяти тысяч километров. При этом самолет был способен взлетать и садиться на малооборудованные грунтовые аэродромы. Производился на Ташкентском авиазаводе, где было изготовлено 69 самолетов.

Основное назначение Ан-22 — перевозка грузов в интересах вооруженных сил. Но, кроме этого, самолет многократно использовали в гуманитарных миссиях, доставке сложных габаритных грузов и даже при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. При выводе Западной группы советских войск из Германии в конце 1980-х «Антей» активно использовался для переброски военной техники из ГДР в Советский Союз.

В общей сложности «Антей» прослужил более 50 лет. За это время из 69 серийных машин было потеряно не менее девяти.

В июне 2024 года командующий Военно-транспортной авиацией ВКС России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов заявил о прекращении эксплуатации Ан-22. Российская военно-транспортная авиация переходит на более современные турбореактивные Ил-76МД-90А, обладающие лучшими эксплуатационными характеристиками и новой авионикой.

«Важно понимать, что это самолет прошлого века. Его серийное производство давно прекращено. Как следствие, возникают серьезные проблемы с поставкой запасных частей, комплектующих и деталей для двигателей,

— рассказал в интервью mk.ru экс-заместитель министра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

По его словам, парк этих машин давно выработал свой первоначальный ресурс, и для продления срока службы требуются сложные и масштабные работы по восстановлению и модернизации. Вероятнее всего, причина катастрофы носит технический характер — отказ какой-либо системы, агрегата или двигателя или же проблемы, связанные с усталостью материалов.

Александр Кондратьев