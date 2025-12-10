Как устранить минную угрозу для ВМФ России

Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе?

Спущен на воду уже одиннадцатый тральщик проекта 12700 (шифр "Александрит") – "Дмитрий Лысов". "Серийность будет продолжена. Эти корабли будут служить на всех наших четырех флотах и на Каспийской флотилии. И будет еще несколько десятков их построено. <…> Не менее двух-трех десятков", – заявил присутствовавший на церемонии заместитель главкома ВМФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

И действительно, корабли противоминной обороны (ПМО) имеют для ВМФ РФ принципиальную важность. Неискушенному наблюдателю это может показаться странным, но морские мины являются самым могущественным оружием флота после ядерного. Поэтому и есть во флоте выражение "флот начинается с тральщика". Чтобы воевать в море, в него сначала надо выйти. С учетом того, какое огромное внимание уделяют минам наши противники, это будет непросто.

Во время Великой Отечественной именно с помощью мин немцы и их союзники финны смогли нейтрализовать Балтфлот и нанести ему большие потери. Мины, впрочем, стали и самым результативным советским оружием в войне на море.

Еще более впечатляющие примеры дают США. В 1945 году в ходе операции Starvation (в переводе – "массовый голод населения") ВВС США смогли полностью блокировать японские порты с помощью мин, устанавливаемых с бомбардировщиков. К концу войны количество калорий, получаемых среднестатистическим японцем, сократилось на треть.

В ходе холодной войны американцы планировали грандиозные по масштабам минные операции против ВМФ СССР. Минными заграждениями планировалось перекрывать целые моря.

Сегодня ВМС и ВВС США вместе со странами НАТО систематически отрабатывают минную блокаду российских портов и военных баз на Балтике. Для этого используются планирующие мины, которые самолет может сбросить, не входя в зону действия ПВО противника.

Мины действуют медленно, но со значительным по масштабам эффектом. Быстрые же последствия состоят в том, что заблокированные минами на выходе из баз корабли и подлодки становятся бесполезными. Их можно атаковать авиацией и крылатыми ракетами, не давая выйти из-под удара и реализовать свои боевые возможности.

В прошлом основным способом борьбы с минами было траление. Тральщик подсекал тралом минреп, который удерживал плавучую мину на заданном месте и глубине, мина всплывала и уничтожалась.

Появление мин с неконтактными (магнитными, акустическими) взрывателями потребовало, во-первых, постройки специальных тральщиков с низкими физическими полями, а во-вторых, специальных тралов, способных инициировать подрыв мины, вызвав, например, срабатывание магнитного взрывателя. В дальнейшем тральщики получили гидроакустические станции и оборудование для поиска мин в подводном положении, а также мин, лежащих на дне.

Так долгое время в минном деле шло классическое соревнование щита и меча. Но в 1970–1980-х годах прошлого века наметился перелом –

взрыватели иностранных мин стали настолько совершенными, что никакой тральщик больше не мог над ними пройти. Какими бы ни были физические (магнитное, акустическое) поля тральщика, мина подрывалась под ним в любом случае.

Противоминные задачи Запад заранее отрабатывал с помощью гидроакустических станций, применения водолазов-подрывников, специально обученных животных, тралов, буксируемых вертолетами. А главное, используя то, что позже стало магистральным направлением – работу специальных необитаемых подводных аппаратов (НПА).

Их эволюция пошла по двум направлениям – аппараты, которые используются и для поиска мин и для установки на них подрывного заряда, или семейства аппаратов, среди которых есть поисковые, и есть одноразовые уничтожители. Последние необходимы, так как часть современных мин вообще не может быть нейтрализована без их подрыва вместе с НПА. С конца 1990-х годов такие аппараты стали единственным эффективным средством борьбы с современными минами.

В ВМФ СССР велись работы по созданию противоминных НПА. В дальнейшем советский флот остановил развитие этих средств борьбы, оставив тральщики той эпохи бессильными в борьбе с хоть сколько-нибудь современными минами. Распад СССР усугубил ситуацию.

Еще одной технологией борьбы с минами стало использование безэкипажных катеров (БЭК), способных нести гидроакустическое оборудование для поиска мин или доставлять непосредственно к минному заграждению НПА. Например, сейчас такие катера массово применяются в ВМС США. Хотя в нашей стране подобного серийного катера в строю нет, но есть успешные проекты и потенциал для их массовой постройки.

Важность противоминной обороны была учтена и при текущем военном строительстве ВМФ России. С 2011 года началось строительство серии новых противоминных кораблей проекта 12700.

Экспертная оценка кораблей данного проекта противоречива. С одной стороны, они созданы из инновационного немагнитного материала – монолитного стеклопластика. На борту отличная система управления противоминными действиями и совершенное гидроакустическое оборудование. С другой – у кораблей слишком большой для тральщика размер и не совсем оптимальные для их задач обводы корпуса. На корабле предполагалось использовать иностранные противоминные средства, которые из-за санкций так и не были поставлены.

В качестве НПА на тральщиках проекта 12700 используется аппарат ИСПУМ-Э. Это очень полезное и высокотехнологичное изделие, его возможности достаточны для поиска и обнаружения мин. В то же время на этот же аппарат возложены и задачи по уничтожению мин, а вот здесь его эффективность сразу оказывается под вопросом – он банально слишком большой и тяжелый, чтобы подойти к современной мине.

Так или иначе, корабль полезен в современной противоминной борьбе. И даже его размеры бы не помешали, зато межбазовые переходы облегчили бы, снижая воздействие качки. Но для наиболее эффективного ответа на современные вызовы проекту 12700 требуются некоторые дополнительные инструменты.

Прежде всего, помимо аппарата ИСПУМ-Э, проекту "Александрит" способны помочь бюджетные массовые НПА для борьбы с минами. И нужно их много. И конечно, нужен безэкипажный катер, который мог бы применяться вместе с этим кораблем – тем более что так изначально и планировалось. НПА и БЭК на борту тральщиков – фактор, который радикально повышает эффективность противоминной обороны, превращает фактически безоружные тральщики в настоящих противоминных охотников. "Александрит" с НПА сможет очень многое.

Было бы нелишним отремонтировать и модернизировать до сих пор находящиеся в составе ВМФ РФ тральщики старых проектов. В том числе и их оснастить НПА, тем более что эта задача намного дешевле и проще, чем постройка новых кораблей. И тогда десятки новых тральщиков станут ядром эффективных противоминных сил ВМФ России, способных обеспечить выход нашего флота из баз при любом уровне минной угрозы. Вместе со своими БЭК – тем более.

Александр Тимохин