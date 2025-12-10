Россия и Китай возобновили совместные полёты стратегов Ту-95МС и Xian H-6

Источник изображения: topwar.ru

Россия и Китай провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

ВКС РФ и ВВС НОАК возобновили практику совместных воздушных патрулирований. С российской стороны участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС, с китайской — стратегические бомбардировщики Xian H-6. На всем маршруте полета стратегов сопровождали российские и китайские истребители Су-30СМ, Су-35С и J-16 (Shenyang J-16). Также на отдельных участках появлялось сопровождение из иностранных истребителей.

В общей сложности полет продлился 8 часов, за это время самолеты прошли над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана. Как подчеркнули в Пекине и Москве, самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права, не заходя в воздушное пространство иных государств. Мероприятие плановое и не направлено против других стран.

В дальнейшем совместное воздушное патрулирование будет продолжено в рамках реализации планов совместного сотрудничества.