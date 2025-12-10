Путин заверил, что все разрушенное за время СВО в регионах РФ восстановят

Для этого нужно сделать все, подчеркнул президент

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Все, что было разрушено боевыми действиями в российских регионах во время СВО, будет восстановлено. В этом президент РФ Владимир Путин заверил на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ).

"Мы должны сделать все для того, чтобы этим людям помочь, восстановить это жилье. И сразу могу сказать: все будет восстановлено", - пообещал глава государства.

Путин отметил, что вопрос как это делать, каким темпом, является важным. Он заметил, что не везде и не всегда можно использовать "придумки" врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, предложившего оценивать нанесенный ущерб домовладениям, находящимся в опасных зонах, с помощью аэрофотосъемки с дронов.

"Надо же понять все-таки фундаменты у каких-то зданий и прочее в каком состоянии", - заметил он. При этом президент согласился, что если разрушения очевидны, постройки уничтожены полностью, то способ со съемкой с дрона вполне рабочий.

"Точно, совершенно, я вам обещаю, буквально сегодня-завтра такое поручение дам, чтобы соответствующие наши службы доложили мне о возможности использования того, что было применено и применяется в Курской области", - подытожил российский лидер.