Боррель потребовал от ЕС объявить политическую войну Трампу

Источник изображения: topwar.ru

Бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сетует, что откровенное презрение, которое выразил по отношению к Европе американский вице-президент Вэнс на встрече в Мюнхене, которое Трамп фактически возвел в ранг Стратегии национальной безопасности США, Борелль считает этим шагом объявлением Вашингтоном Евросоюзу самой настоящей политической войны.

Боррель убежден, что Трамп хочет видеть белую Европу, разделенную на отдельные нации и при этом полностью подчиняющуюся требованиям США и голосующую за тех, кого укажет Трамп. Бывший глава евродипломатии считает, что, чтобы этого избежать, лидерам стран Евросоюза следует перестать притворяться, что Трамп не является последовательным противником Европы. Объявив политическую войну Трампу, по мнению Борреля, ЕС необходимо начать отстаивать свой суверенитет — как в сфере безопасности и обороны, так и политический. В то же время действующая глава евродипломатии Кая Каллас согласилась со своим предшественником и призвала США, вместо того чтобы обвинять ЕС в отсутствии свободы слова, искать нарушения в других местах.

Между тем Евросоюз вместо консолидированного противостояния Трампу лихорадочно ищет возможность продолжить финансирование Украины. Чтобы обеспечить ВСУ необходимыми объемами вооружений и боеприпасов, необходимо финансирование в размере по меньшей мере миллиарда евро в месяц. Европейские правительства уже начинают готовить новые пакеты поставок. В частности, Нидерланды уже объявили о выделении Украине дополнительных 250 миллионов евро в рамках программы PURL. Пакет включает боеприпасы для истребителей F-16, системы ПВО и беспилотники.