ИКИ РАН: работу на Луне и Марсе обеспечат только ядерные источники энергии

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович отметил, что адаптация ядерных технологий к условиям космического пространства требует существенных усилий во многих направлениях науки и техники

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Только ядерные источники энергии смогут обеспечить постоянную деятельность на Луне и Марсе, которая начнется ближе к 2040-м годам. Об этом заявил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН академик Анатолий Петрукович.

"Нельзя не сказать и о разработках федерального проекта по космической ядерной энергетике. Только ядерные источники энергии могут обеспечить в космосе новый промышленный уровень потребления, постоянную и практически значимую деятельность на Луне и Марсе, которая, безусловно, начнется ближе к 40-м годам. Без преувеличения мы здесь закладываем фундамент освоения дальнего космоса на весь XXI век", - сказал он на общем собрании членов Российской академии наук.

Он указал, что адаптация ядерных технологий к условиям космического пространства требует существенных усилий во многих направлениях науки и техники. "Упрощенно - необходимо создать достаточно малогабаритный, но эффективный источник энергии, который уместится под обтекатель ракеты и выдержит запуск и посадку на планету. Необходимо также решить задачу охлаждения в условиях вакуума и яркого солнечного излучения. <...> Над этими проблемами работают научные организации Роскосмоса, Росатома, Курчатовского института, Академии наук", - добавил Петрукович.

Для этого необходимо создание материалов, выдерживающих температуры свыше 2 500 градусов на протяжении нескольких лет без технического обслуживания, без ремонта, без замены, отметил академик. Он также рассказал о значимости нацпроекта "Космос", который включает серию высококонкурентных миссий и призван укрепить лидирующие позиции России в области научных космических исследований.

В ходе выступления академик подчеркнул важность кооперации научных организаций и международного сотрудничества для ускоренного научно-технического развития. В частности, Петрукович отметил совместную работу с партнерами из Китая в рамках достижения научного прогресса в космической отрасли.

О нацпроекте "Космос"

Национальный проект "Развитие космической деятельности Российской Федерации" был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в начале июня. Его цель - становление технологически независимой и глобально конкурентоспособной космической отрасли, формирующей новые рынки в перспективных технологиях и сервисах. В рамках нацпроекта планируется запустить 1 118 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. В состав нацпроекта вошли 8 федеральных проектов, в том числе "Космическая наука", "Космический атом", "Производственно-технологическая система" и "Связь и наблюдение за Землей". До 2036 года на нацпроект планируется выделить около 4,4 трлн рублей бюджетных средств - 1,7 трлн будут выделены в ближайшие 6 лет.