Четыре патрульных катера усилят прибрежный флот Южной Кореи

В понедельник, 8 декабря, на верфи HJ Heavy Industries в Пусане спустили на воду четыре новых патрульных катера класса "Чамсури" второго поколения (Batch II). Как сообщает Navy Recognition, они призваны укрепить береговую оборону и повысить способности южнокорейского флота к быстрому реагированию в напряженных морских районах.

Представители ВМС Южной Кореи охарактеризовали новые катера как важный шаг в модернизации соединений прибрежной зоны. Они также отметили высокую скорость, улучшенную ситуационную осведомленность и бо́льшую эффективность при перехвате малых судов в спорных прибрежных зонах. Приемочные испытания продолжатся до начала 2026 года, после чего эти катера начнут заменять катера первого поколения класса "Чамсури", патрулирующие воды более трех десятилетий.

Патрульные катера класса "Чамсури" второго поколения, Южная Корея

Катера класса "Чамсури" второго поколения обладают водоизмещением 230 тонн, длина корпуса – 45 метров. Они разработаны для быстрого реагирования в ограниченном морском пространстве, сочетают скорость, манёвренность и огневую мощь при компактных размерах.

Модификация Batch II отличается информационно-управляющей боевой системой нового поколения, которая напрямую взаимодействует с основными оружейными платформами. Арсенал новых катеров включает пусковую установку 130-мм управляемых ракет, 76-мм арткомплекс и дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7-мм пулеметом. Конструкторы полностью объединили архитектуру управления огнём для ускоренного обнаружения целей, оценки угроз в реальном времени и координации высокоточных ударов.

Ракетная система специально разработана для ближнего боя и обладает улучшенным наведением. Она позволяет вести залповый огонь, подходящий для борьбы с быстро движущимися, малозаметными надводными целями на коротких дистанциях.

Помимо ракет и артиллерии катера оснащены передовыми средствами радиоэлектронной борьбы.

Страны
Южная Корея
