Концерн УВЗ на форуме «Арктика» раскрыл возможности вездеходов «Витязь»

Машина грузоподъемностью 30 тонн способна работать при температурах до −50 °C и ниже и в условиях абсолютного бездорожья

Концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех представил на XV Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» имени А.Н. Чилингарова двухзвенные вездеходы семейства «Витязь». Эта техника, разработанная и выпускаемая машиностроительной компанией «Витязь», доказала свою надежность в самых суровых условиях Арктики и Антарктики.

Машина грузоподъемностью 30 тонн способна работать при экстремальных температурах (до −50 °C и ниже) и в условиях абсолютного бездорожья, преодолевать практически любые препятствия. Запас хода на одной заправке достигает 700 км.

О ключевых преимуществах вездехода можно узнать на стенде компании «УВЗ-Транс» концерна УВЗ.

«„Витязи“ служат не только „арктическими грузовиками“. Оснащенные экскаваторной, крановой, бурильной установками и другим оборудованием, они применяются в качестве пожарно-спасательного и универсальных технологических комплексов. Мобильная инфраструктурная техника позволяет заказчикам снижать издержки и риски и оперативно решать разнообразные задачи при освоении труднодоступных территорий. Наша концепция — создавать не просто транспорт, а многоцелевые технологические платформы», — отметили в концерне «Уралвагонзавод».

Вездеходы активно применяются в северных регионах крупнейшими нефтегазовыми компаниями России, а также операторами, осуществляющими работы в экстремальных климатических условиях.

Двухзвенники «Витязь» обеспечивают стабильное движение по грунту с низкой несущей способностью: болото, снежная целина, бездорожье, а также по пересеченной лесистой местности. Они способны двигаться со скоростью до 44 км/ч на суше и до 6 км/ч по воде (причем без специальной подготовки техники), преодолевать стену высотой до полутора метров и ров шириной до 4 метров. При этом оказывают минимальное удельное давление на грунт (0,3 кг/см2) и не повреждают растительный покров. Коэффициент грузоподъемности двухзвенных транспортеров (отношение массы перевозимого груза к массе вездехода) составляет ровно 1. И это лучший показатель для снегоболотоходной техники.

Собственное конструкторское бюро по сочлененным гусеничным машинам и более чем 40-летний опыт эксплуатации снегоболотоходов позволяют МК «Витязь» ежегодно создавать до 10 новых модификаций, постоянно повышая технологичность, ремонтопригодность и эргономику техники под задачи заказчиков.