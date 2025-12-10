Войти
Lenta.ru

Украинские «Оплоты-Т» впервые применили в бою

633
0
0
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель».

ВС Таиланда впервые применили танки «Оплот-Т» в бою

Вооруженные силы (ВС) Таиланда впервые применили в бою танки «Оплот-Т» украинского производства. На соответствующую видеозапись обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На кадрах, сделанных разведывательным дроном, видны «Оплоты» с антидроновыми козырьками, которые ведут огонь. Машины используют для стрельбы по зданию в ходе возобновившихся боевых действий между Таиландом и Камбоджей.

БМ «Оплот» — это модернизированная версия советского Т-80УД. Машина получила динамическую защиту «Дуплет», дизельный двигатель мощностью 1200 лошадиных сил и комплекс оптико-электронного противодействия. Для Таиланда изготовили 49 танков «Оплот-Т», которые дополнительно оснастили кондиционером и вспомогательной силовой установкой.

В октябре в сети появилось видео, демонстрирующее движение колонны 3-й танковой бригады Вооруженных сил Республики Корея, которая вооружена российскими танками Т-80У. Всего Сеул получил 80 танков Т-80У и Т-80УК.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Камбоджа
Таиланд
Украина
Южная Корея
Продукция
Т-80
Т-80У
Т-84 Оплот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 16:22
  • 11
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 10.12 16:02
  • 1555
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.12 15:52
  • 11906
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.12 12:08
  • 6
В Петербурге построят не менее двух-трех десятков тральщиков для ВМФ
  • 10.12 01:41
  • 1
В России разработали «Людмилу» с ИИ для защиты от дронов
  • 10.12 00:55
  • 5
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 09.12 21:40
  • 0
Ответ на "В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95"
  • 09.12 18:36
  • 2
В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой
  • 09.12 18:16
  • 0
Комментарий к "В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой"
  • 09.12 17:45
  • 11
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 09.12 16:41
  • 1
В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95
  • 09.12 16:39
  • 1
В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами
  • 09.12 16:22
  • 2
Комментарий к "В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами"
  • 09.12 09:18
  • 1
Названа главная проблема американского B-21
  • 09.12 03:06
  • 0
Комментарий к "Стало известно о «глохнущем на одно ухо» Patriot"