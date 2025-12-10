Войти
Flotprom

В Турции началось производство первой подлодки нового поколения

548
0
0

Турция начала постройку первой полностью собственной разработки подводной лодки по программе MILDEN на верфи Gölcük Naval Shipyard. Одновременно в Стамбуле на верфи Istanbul Naval Shipyard продолжается производство блоков для первого эсминца класса TF2000. Как отмечает Navy Recognition, вместе с новыми контрактами на комплексы ПВО/ПРО "Стальной купол" и поставкой первого корвета класса HISAR в Румынию, этот шаг закрепляет более независимую позицию Анкары в Восточном Средиземноморье, Чёрном море и Турецких проливах.

Выступая на еженедельном пресс-брифинге в Анкаре, представители Минобороны Турции подтвердили, что на верфи Gölcük Naval Shipyard начали резку стали и сборку первых блоков дизель-электрической подлодки типа MILDEN.

Модель дизель-электрической подлодки MILDEN, Турция

Turkish MoD


Проектно-конструкторские работы велись на самой верфи Gölcük. Капитан Иззет Эмре Афаджана, главный инженер Конструкторского бюро MILDEN, ранее говорил, что постройка и испытания первой подлодки должны завершиться к концу 2031 года.

"MILDEN проектируется как дизель-электрическая подводная лодка водоизмещением около 2700 тонн и длиной более 80 метров с воздухонезависимой двигательной установкой. По сравнению с нашими нынешними подводными лодками, MILDEN будет дольше оставаться под водой, иметь более тяжелое вооружение и сможет работать на больших глубинах", – добавил капитан Афаджан.

Турецкая программа разработки собственных подводных лодок нового поколения стартовала в марте 2012 года. По имеющейся информации, ноу-хау, полученные в ходе программы постройки подлодок класса "Реис", будут применены и в программе MILDEN. Турецкий флот заказал шесть таких субмарин, две из которых уже введены в строй.

Про воздухонезависимую установку известно, что она сочетает систему риформинга метанола с выработкой электроэнергии посредством полимерных мембранных топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов. Такая конфигурация предназначена для снижения акустической заметности при сохранении большого срока нахождения под водой без всплытия.

Вооружение составят восемь 533-мм торпедных установок, предназначенных для использования турецкой тяжелой торпеды AKYA, а также для запуска противокорабельной ракеты ATMACA.

Официальные лица также упоминают, что в перспективе возможна интеграции крылатой ракеты GEZGIN, предназначенной для поражения наземной инфраструктуры на большой дальности. В совокупности эти системы расширят спектр возможного применения подлодок программы MILDEN.

Минобороны подчёркивает, что боевая информационно-управляющая система и сенсорные комплексы для новых субмарин разработаны в Турции. Оборудование включает буксируемую ГАС для дальнего обнаружения и мачту с оптико-электронным комплексом для скрытного наблюдения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
Турция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 16:22
  • 11
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 10.12 16:02
  • 1555
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.12 15:52
  • 11906
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.12 12:08
  • 6
В Петербурге построят не менее двух-трех десятков тральщиков для ВМФ
  • 10.12 01:41
  • 1
В России разработали «Людмилу» с ИИ для защиты от дронов
  • 10.12 00:55
  • 5
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 09.12 21:40
  • 0
Ответ на "В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95"
  • 09.12 18:36
  • 2
В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой
  • 09.12 18:16
  • 0
Комментарий к "В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой"
  • 09.12 17:45
  • 11
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 09.12 16:41
  • 1
В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95
  • 09.12 16:39
  • 1
В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами
  • 09.12 16:22
  • 2
Комментарий к "В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами"
  • 09.12 09:18
  • 1
Названа главная проблема американского B-21
  • 09.12 03:06
  • 0
Комментарий к "Стало известно о «глохнущем на одно ухо» Patriot"