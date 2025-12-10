Войти
Путин отметил исключительное мужество Героев России в ходе СВО

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Герои России проявили исключительное мужество и доблесть при выполнении задач специальной военной операции (СВО), заявил 9 декабря президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения в Кремле.


Глава государства указал, что за каждым героическим поступком участников СВО стоит прочная ценностная основа. А сила всей России и ее победы заключены в исторической правоте.

«Нас объединяет гордость за свою Родину, за достижение и победы предков. В разные исторические эпохи они отстаивали суверенитет государства и свободу нашего народа, боролись за право самостоятельно определять свою судьбу, делали всё, чтобы страна была сильной, могла идти только вперед, открывать новые горизонты развития и уверенно смотреть в будущее», — заявил Путин.

До этого, 2 октября, президент РФ в рамках пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил неизменность храбрости, мужества и героизма русского солдата. Он добавил, что, по его мнению, на сегодняшний день Российская армия является самой боеспособной.

