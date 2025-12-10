Войти
Египет приступает к производству БЛА Hamza-2 совместно с китайской NORINCO

Китайская корпорация NORINCO (North Industries Corporation).

ЦАМТО, 9 декабря. Египетская Арабская организация по индустриализации (Egypt’s Arab Organization for Industrialization – AOI) в ходе выставки EDEX-2025 подписала с китайской NORINCO соглашение о совместном производстве и продаже БЛА Hamza-2.

По словам председателя AOI генерал-майора Мохтара Абдель Латифа, подписанное с компанией NORINCO соглашение направлено на передачу технологий и расширение внутреннего производства за счет использования передовых производственных возможностей предприятия.

Организация стремится стать центром партнерства и обмена опытом с компанией NORINCO для удовлетворения потребностей Египта и стран-союзников. Представители NORINCO назвали это соглашение отправной точкой для дальнейшего сотрудничества в передовых отраслях оборонной промышленности, подчеркнув роль AOI как важнейшего промышленного центра в Египте.

Hamza-2 тактический БЛА, предназначенный для ведения разведки и нанесения ударов. Он основан на китайской платформе ASN-209, которую Египет собирает уже более 10 лет. Как заявлено, 85% производства Hamza-2 планируется локализовать на предприятиях в Египте.

Hamza-2 представляет собой дальнейшее развитие линейки ASN-209, объединяя управляемое вооружение с уже имеющимся оборудованием, что позволяет выполнять разведывательные и ударные функции на одной платформе.

ASN-209 оснащен оптико-инфракрасным комплексом, РЛС с синтезированной апертурой, средствами радиоэлектронной борьбы. Длина планера составляет 4,27 м, размах крыла 7,5 м, высота 1,54 м, максимальный взлетный вес 320 кг, грузоподъемность 50 кг, максимальная скорость 180 км/ч, крейсерская скорость 140 км/ч, радиус действия 200 км, продолжительность полета 10 часов, практический потолок 5000 м.

В рамках значительного расширения авиационного сектора AOI также подписала на EDEX-2025 с Abu Dhabi Aviation Group (ОАЭ) семь соглашений о сотрудничестве в области производства, технического обслуживания и логистики.

В рамках партнерства предприятия AOI по производству самолетов и двигателей в Хелуане сотрудничают с дочерними компаниями Abu Dhabi Aviation, включая Maximus Air, Global Aerospace Logistics (GAL) и Центр технического обслуживания, ремонта и модернизации военной техники (AMMROC).

Кроме того, AOI подписала меморандум о взаимопонимании с китайско-эмиратской компанией Al-Qalaa Red Flag для изучения возможностей инвестирования в новые производственные линии для различных отраслей оборонной промышленности.

А.Латиф отметил, что соглашение основано на предыдущем успешном опыте сотрудничества с компанией и направлено на увеличение экспорта на арабские и африканские региональные рынки.

Представители Al-Qalaa Red Flag выразили намерение открыть новые экспортные каналы и использовать местные производственные технологии.

