Герой России летчик-испытатель Шишов первый успешно выполнил пуск "Кинжала"

Тем самым он подтвердил правильность технических решений и возможность выполнения взлетов, посадок и самого полета с этим уникальным изделием, следует из материалов к церемонии вручения госнаград

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью "Золотая Звезда" заместителя начальника летно-испытательного центра - начальника летной службы, летчика-испытателя Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Андрея Шишова. Он был первым, кто успешно выполнил пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал", следует из материалов к церемонии вручения госнаград.

"В 2017 году выполнил первый подъем опытного самолета МиГ-31 (изделие 08), в 2018 в качестве командира экипажа выполнил первый полет опытного самолета МиГ-31 (изделие 08) "Буревестник" с новым изделием, подтвердив тем самым правильность технических решений и возможность выполнения взлетов, посадок и самого полета с этим уникальным изделием. В сентябре 2019 года А. А. Шишов впервые успешно выполнил пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал" по морской цели в Баренцевом море на самолете-носителе МиГ-31К, а в 2020 году - на самолете МиГ-31 (изделие 06)", - говорится в материалах.

В записке подчеркивается, что за значительный вклад в дело защиты отечества и заслуги в области летных испытаний и исследований новой авиационной техники, способствующие прогрессу отечественной авиации, Шишову присвоено звание Героя Российской Федерации.

Кроме того, Путин наградил "Золотой Медалью" шеф-пилота - летчика-испытателя 1-го класса филиала "Жуковская летно-испытательная и доводочная база" конструкторского бюро "Туполев" (входит в ОАК) Виктора Минашкина и командира летного отряда, летчика-испытателя филиала "Региональные самолеты" компании "Яковлев" (входит в ОАК) Леонида Чикунова.