Боец оценил преимущества российского Zala 421-24

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
«Армейский стандарт»: Запуск Zala 421-24 не требует длительной подготовки

Благодаря своей компактности и возможности быстрого запуска малый квадрокоптер Zala 421-24 не требует длительной подготовки к его использованию на передовой. С такой оценкой в издании «Армейский стандарт» выступил боец с позывным Берк, выполняющий задачи в зоне специальной военной операции (СВО).

«Днем используется камера, качество изображения позволяет с высокой точностью выявлять цели. В темное время суток установленный тепловизор обеспечивает стабильную и четкую картинку, необходимую для разведки позиций противника», — сказал участник СВО.

По его словам, Zala 421-24 не испытывает проблем со связью, частых для многих коммерческих дронов. Берк отметил интуитивно понятное управление квадрокоптером, его незаменимость при корректировке огня и удобство транспортировки в защищенном кейсе.

Образец нового беспилотного комплекса квадрокоптерного типа Zala 421-24 дочерняя компания «Калашникова» ZALA AERO продемонстрировала в преддверии открытия международного военно-технического форума «Армия-2022» в августе 2022 года.

3,5-килограммовый Zala 421-24 переносит до 0,4 килограмма полезной нагрузки. Аппарат с четырьмя электродвигателями развивает скорость до 30 километров в час и поднимается на высоту до 1500 метров. Длительность полета составляет 30-40 минут, дистанция — не менее 3,445 километра. Zala 421-24 оснащен инерциальной и спутниковой навигационными системами, оптической и тепловизионной камерами.

