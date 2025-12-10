Войти
ЦАМТО

ВВС Малайзии планируют приобрести ЗРК средней дальности

Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /

ЦАМТО, 9 декабря. Военно-воздушные силы Малайзии планируют приобрести зенитный ракетный комплекс средней дальности (MRAD).

Как сообщает газета Utusan Malaysia со ссылкой на командующего ВВС Малайзии генерала Мухамада Норазлана Ариса, бюджет первой фазы проекта по созданию полка ПВО MRAD (две полные батареи), включая ракеты, радиолокационные системы и необходимую вспомогательную инфраструктуру, оценивается в 1,9 млрд. ринггитов (около 422 млн. долл.). На втором этапе проект планируется масштабировать и его полный объем может возрасти до 6 млрд. ринггитов.

М.Норазлан добавил, что, хотя процесс отбора кандидатов пока еще находится на ранней стадии, несколько оборонных компаний, в том числе из Турции и Китая, уже проявили интерес к проекту.

ВВС Малайзии оценят все представленные предложения с точки зрения стоимости, условий обслуживания и технических характеристик. По мнению Utusan Malaysia, ВВС Малайзии могут рассмотреть следующие варианты:

- NASAMS (Норвегия),

- KM-SAM Cheongung-II (Республика Корея),

- HISAR (Турция),

- IRIS-T (Германия/Швеция),

- LY-80/HQ-16 (КНР).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Малайзия
Норвегия
Турция
Швеция
Южная Корея
Продукция
NASAMS
