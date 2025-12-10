Источник изображения: topwar.ru

Раскручивается японско-китайское противостояние на море. Токио заявляет о новых замеченных кораблях НОАК, одновременно с этим направляя и свои боевые корабли в районы оспариваемых территорий. В частности, ВМС Японии направило для «сдерживающего патрулирования» (перевод японского термина) свой авианесущий корабль JS Kaga.

Тем временем, китайские корабли действительно активизировались на фоне продолжающегося роста напряженности между Пекином и Токио. Связана эта напряжённость с недавними заявлениями премьер-министра Японии Такаити Санаэ о готовности оказывать поддержку Тайваню «в случае военной агрессии со стороны Пекина». Власти КНР жёстко отреагировали на эту тираду японской «премьерки», по сути, заявив, чтобы она не лезла не в своё дело.

На этом фоне Минобороны Японии заявляет, что китайский эсминец Type 054 прошёл на юго-восток между островами Окинава и Мияко, направляясь в сторону Тихого океана, в то время как другой направился на восток через пролив Осуми. В Токио считают, что это «китайская попытка демонстрации военной силы». Напомним, что на Окинаве находится несколько американских военных баз.

Ранее в зону расположения спорных островов в Тихом океане направился и китайский авианосец «Ляонин».

Японские СМИ:

Кроме того, в районе Окинавы были замечены китайские боевые самолёты. На их перехват были подняты истребители F-35 японских ВВС.

Одна из точек напряжённости на карте Тихого океана – острова Сенкаку (Дяоюйдао). Появление китайских кораблей в этом районе вызывает крайне негативную реакцию у Токио, где считают, что эти острова принадлежат именно Японии. В Китае утверждают, что Япония никакого права на эти острова не имеет. Спор продолжается уже много лет, и какого-либо консенсуса стороны пока не находят. Мало того, ситуация даже усугубилась – именно после слов Санаэ о «поддержке Тайваня» градус японско-китайских взаимных военных угроз продолжает расти.