Iveco Defence Vehicles поставит новые грузовики ВС Италии

Iveco Defence Vehicles
Iveco Defence Vehicles.
Источник изображения: Iveco

ЦАМТО, 9 декабря. Компания Iveco Defence Vehicles (IDV), являющаяся подразделением Iveco Group, объявила о подписании 1 декабря с командованием СВ Италии контракта на дополнительную поставку 658 тактических грузовиков логистической поддержки.

Стоимость заказа пока не раскрывается. Соглашение продлевает срок действия заключенного в 2024 году базового контракта и позволит модернизировать парк тактических грузовиков ВС Италии за счет увеличения их общего количества до 2111 ед. Поставки планируется выполнить до 2039 года.

Дополнительные автомашины будут поставлены в обновленной IDV версии в различных вариантах, включая машины для перевозки грузов, автоцистерны для перевозки воды и топлива, контейнеровозы, эвакуаторы. Кроме того, IDV будет оказывать необходимую логистическую поддержку, включая техническое обслуживание всего парка.

Как сообщалось ранее, компания IDV подписала с Директоратом наземных вооружений (TERRARM) МО Италии базовый контракт на поставку 1453 тактических грузовиков в декабре 2024 года. Поставка техники в вариантах с колесной формулой 4х4, 8х8 и 10х10 запланирована на период с 2025 по 2038 гг.

ВС Нидерландов, Германии и Дании также недавно объявили о новых заказах автомобилей логистической поддержки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Италия
Нидерланды
Компании
Iveco
