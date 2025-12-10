Главком ВМФ России назвал Арктику неотъемлемой частью страны

Ее освоение и защита являются правом и обязанностью РФ, заявил Александр Моисеев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Освоение сухопутных и морских территорий Арктики являются историческим правом России, а защита арктических территорий РФ - прямой обязанностью ВМФ. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев в ходе выступления на Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

"Арктика, безусловно, неотъемлемая часть Российской Федерации, находящаяся под ее суверенитетом в течение нескольких веков. Так оно и будет оставаться во все последующие времена. Освоение Арктики, ее сухопутных и морских территорий - это наше бесспорное, исторически доказанное право. А для Военно-морского флота - прямая обязанность защищать законно принадлежащие России северные территории", - сказал Моисеев.