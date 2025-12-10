Войти
Чехия использует Украину для испытаний новой крылатой ракеты MTS Narwhal

Источник изображения: topwar.ru

Украина уже в начале следующего года может получить крылатые ракеты европейского производства, чешская компания LPP Holding заявила о готовности поставить Киеву собственную разработку под названием MTS Narwhal. Об этом сообщают чешские медиа.

Компания LPP Holding в ноябре на авиасалоне в Дубае представила крылатую ракету MTS Narwhal собственной разработки. Как заявили в компании, на сегодняшний день ракета проходит цикл испытаний, первое боевое применение планируется в начале 2026 года украинской армией. Чехи не скрывают, что Украина будет использована в качестве полигона для испытаний ракеты в боевых условиях. Так что Киев получит какое-то количество новых ракет в январе-феврале. Серийное производство планируется запустить уже весной и производить «сотни ракет» в год.

Согласно открытой информации, крылатая ракета MTS Narwhal имеет следующие характеристики: длина — 4 метра, размах крыльев — 2,6 метра, масса боевой части — 120 кг, дальность — 680 км, скорость — 750 км/час. Запуск осуществляется с наземной пусковой установки (катапульта, колесная тележка или твердотопливный стартовый ускоритель). Система наведения построена на оптическом корреляторе и не требует использования GPS. Имеет защищенные каналы связи, что позволяет вносить изменения в маршрут во время полета.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечают в компании-разработчике, производство ракеты практически полностью локализовано в Чехии, поэтому проблем с серийным выпуском не предвидится. Власти Чехии не запрещают отдельным компаниям поставлять оружие на Украину.

