Войти
Flotprom

Болгарский флот усилился патрульным кораблем нового типа

537
0
0

На военно-морской базе в Варне состоялась торжественная церемония подъема флага болгарских ВМС на первом многоцелевом патрульном корабле типа MMPV, построенном на верфи MTG Dolphin в рамках соглашения с немецкой группой Lürssen Werft (сейчас – Naval Vessels Lürssen, NVL) от 2020 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство, в мероприятии участвовал министр обороны Болгарии Атанас Запрянов и другие официальные лица.

Многоцелевой патрульный корабль типа MMPV, Болгария

Википедия


В ноябре 2020 года Минобороны Болгарии заключило контракт с Lürssen Werft на поставку двух патрульных кораблей типа MMPV. Стоимость сделки составила 984 млн левов (около 503 млн евро).

В июне 2022 года на верфи в Варне заложили первый корабль, получивший наименований "Храбрый". В августе 2023 года его спустили на воду, а ходовые испытания начались в ноябре 2025 года. Второй корабль, "Смелый", спустили на воду в декабре 2024 года и планируют передать болгарскому флоту в 2026 году.

Немецкая группа NVL разработала корабль класса MMPV как усовершенствованный вариант корветов типа OPV 90.

Водоизмещение кораблей типа MMPV составляет около 2300 тонн, длина корпуса – 90 метров. Вооружение включает 76-мм артустановку, четыре противокорабельные ракеты RBS-15, зенитный ракетный комплекс VL MICA от MBDA, 35-мм боевой модуль для ближнего боя и легкие 324-мм торпеды. Интегрированную боевую систему поставляет шведская ​​Saab.

Ангар позволяет размещать вертолет AS-565MB "Пантера".

Корабли оснащаются комбинированной дизель-дизельной силовой установкой типа CODAD, обеспечивающей максимальную скорость 24 узла и дальность плавания 3000 морских миль при крейсерской скорости 14 узлов. Автономность – семь дней. Экипаж – около 70 человек, включая летный персонал.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Германия
Продукция
RBS-15
Компании
Leonardo
Lurssen
MBDA
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 16:22
  • 11
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 10.12 16:02
  • 1555
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 10.12 15:52
  • 11906
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.12 12:08
  • 6
В Петербурге построят не менее двух-трех десятков тральщиков для ВМФ
  • 10.12 01:41
  • 1
В России разработали «Людмилу» с ИИ для защиты от дронов
  • 10.12 00:55
  • 5
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 09.12 21:40
  • 0
Ответ на "В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95"
  • 09.12 18:36
  • 2
В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой
  • 09.12 18:16
  • 0
Комментарий к "В США российский МиГ-35 назвали замечательной катастрофой"
  • 09.12 17:45
  • 11
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 09.12 16:41
  • 1
В сети опубликовали рендеры «тупикового» российского танка Т-95
  • 09.12 16:39
  • 1
В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами
  • 09.12 16:22
  • 2
Комментарий к "В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами"
  • 09.12 09:18
  • 1
Названа главная проблема американского B-21
  • 09.12 03:06
  • 0
Комментарий к "Стало известно о «глохнущем на одно ухо» Patriot"