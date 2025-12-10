Болгарский флот усилился патрульным кораблем нового типа

На военно-морской базе в Варне состоялась торжественная церемония подъема флага болгарских ВМС на первом многоцелевом патрульном корабле типа MMPV, построенном на верфи MTG Dolphin в рамках соглашения с немецкой группой Lürssen Werft (сейчас – Naval Vessels Lürssen, NVL) от 2020 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство, в мероприятии участвовал министр обороны Болгарии Атанас Запрянов и другие официальные лица.

Многоцелевой патрульный корабль типа MMPV, Болгария Википедия

В ноябре 2020 года Минобороны Болгарии заключило контракт с Lürssen Werft на поставку двух патрульных кораблей типа MMPV. Стоимость сделки составила 984 млн левов (около 503 млн евро).

В июне 2022 года на верфи в Варне заложили первый корабль, получивший наименований "Храбрый". В августе 2023 года его спустили на воду, а ходовые испытания начались в ноябре 2025 года. Второй корабль, "Смелый", спустили на воду в декабре 2024 года и планируют передать болгарскому флоту в 2026 году.

Немецкая группа NVL разработала корабль класса MMPV как усовершенствованный вариант корветов типа OPV 90.

Водоизмещение кораблей типа MMPV составляет около 2300 тонн, длина корпуса – 90 метров. Вооружение включает 76-мм артустановку, четыре противокорабельные ракеты RBS-15, зенитный ракетный комплекс VL MICA от MBDA, 35-мм боевой модуль для ближнего боя и легкие 324-мм торпеды. Интегрированную боевую систему поставляет шведская ​​Saab.

Ангар позволяет размещать вертолет AS-565MB "Пантера".

Корабли оснащаются комбинированной дизель-дизельной силовой установкой типа CODAD, обеспечивающей максимальную скорость 24 узла и дальность плавания 3000 морских миль при крейсерской скорости 14 узлов. Автономность – семь дней. Экипаж – около 70 человек, включая летный персонал.