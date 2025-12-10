Войти
Лондон обеспокоен потерей влияния в Атлантике

Великобритания близка к тому, чтобы впервые со времен окончания Второй мировой войны уступить доминирование в Атлантике, на этот раз – России. Об этом заявил Первый морской лорд (глава штаба Королевского военно-морского флота) генерал Гвин Дженкинс.

"Преимущество, которым мы пользовались в Атлантике после окончания холодной войны, Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы держимся, но ненамного", – цитирует РБК его выступление на конференции в Лондоне.

Британский Королевский военно-морской флот

Военное обозрение


Он призвал Соединенное королевство "действовать активнее", иначе оно потеряет это преимущество. "Мы не можем этого допустить", – подчеркнул флотский военачальник.

По его словам, Россия вложила "миллиарды" в свои военно-морские возможности, особенно в Северный флот.

Генерал рассказал, что Великобритания противостоит России с помощью новых технологий, таких как автономные подводные глайдеры, которые могут обнаруживать вражеские подводные лодки, и, в частности, с помощью "Атлантического бастиона" – сети автономных датчиков, которые, по его словам, должны служить "глазами и ушами" Великобритании.

Однако, как отметил Дженкинс, Королевскому флоту трудно идти в ногу со временем без быстрой трансформации и поддержки со стороны союзников по НАТО.

Новую программу Atlantic Bastion ("Атлантический бастион") в понедельник, 8 декабря, представил министр обороны Соединенного королевства Джон Хили. Работу над ней страна начала из-за "растущей активности российского подводного флота".

"Атлантический бастион" должен объединить автономные надводные и подводные аппараты, системы искусственного интеллекта, цифровую инфраструктуру, военные корабли и патрульную авиацию. Программа поможет создать гибридные военно-морские силы, способные обнаруживать, отслеживать и противодействовать потенциальным угрозам на больших расстояниях. Предполагается, что технология защитит британские подлодки в Северной Атлантике.

Усиливать флот для противодействия России в Атлантике Лондон начал еще несколько лет назад. Обратить внимание на усиление российского присутствия в регионе призывали и в НАТО.

В последние недели британское Минобороны заявляло, что у берегов королевства было зафиксировано движение российского разведчика "Янтарь" (по российской классификации – океанографическое исследовательское судно). Военная разведка Великобритании также считает, что Россия "модернизирует свой флот для возможных атак на подводные кабели и трубопроводы".

