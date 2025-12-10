Проблемы в британской армии добрались до танков Challenger 3 и грузовиков MAN

Источник изображения: topwar.ru

Британская армия уже много лет, с 2007 года, использует грузовики MAN, которые стали «рабочей лошадкой» большинства подразделений. С тех пор с ними случались различные происшествия. Однако лишь недавно, в конце ноября 2025 года, произошёл инцидент, который привёл к полному выводу из эксплуатации всего парка этих автомобилей, насчитывающего 6 тыс. машин.

Причиной стало обнаружение неисправности, связанной с карданным валом, у целого ряда экземпляров, прошедших техобслуживание. Проблема была вызвана неправильной установкой крепящих его болтов, что могло привести к разрушению агрегата и внезапной потере управления автомобилем.

Добрались неурядицы и до танка Challenger 3. Он должен был достичь начальной оперативной готовности (IOC) в 2027 году. Но программа столкнулась с рядом трудностей, которые уже привели к сдвигам в графике производства. Официально причиной этого называются сбои в цепочках поставок, которые объясняются нарушением глобальной логистики и задержками с передачей компонентов от различных подрядчиков.

Challenger 3:

Однако в экспертной среде озвучивается мнение, что крайне серьёзной проблемой, которую, возможно, не удастся решить, станут различия в габаритах между отдельными корпусами танков Challenger 2. В 1990-е годы, когда они производились, стандарты контроля качества и точности (допуски) в промышленности были менее строгими, чем те, что используются сегодня с применением цифровых систем проектирования и лазерного контроля. Тогдашние нормы допускали большую вариативность размеров от экземпляра к экземпляру, поэтому каждый танк может иметь уникальные, хоть и незначительные, отклонения в габаритах основных узлов.

Challenger 2:

Это означает отсутствие единой цифровой модели, что усложняет стандартизацию при установке на старые корпуса новой башни с системой сервоприводов TDSS. Башня разработана по современным нормам с высокой точностью, поэтому для корректной работы СУО и приводов требуется, чтобы при её монтаже на корпус отклонения были минимальны. В связи с этим очень высок риск того, что придётся делать индивидуальную подгонку башни к каждому корпусу. Это может значительно увеличить трудозатраты, время на модернизацию одного танка и, соответственно, общую стоимость программы.

Компоненты TDSS:

Все эти «неприятные» для правительства моменты начинают вылезать наружу в самое неподходящее время, когда в условиях нарастающего скандала под угрозой отмены оказалась программа вооружения армии БМП Ajax, стартовавшая в начале 2010-х годов. По различным оценкам, в неё казна уже вложила от £5,5 млрд до 6,3 млрд., а армия получила свыше 160 экземпляров.

Однако, как оказалось, было рискованной идеей размещать 40-тонную машину на шасси ASCOD, рассчитанное на 20-30 т. Но, как уверяло командование, Ajax станет «революционным решением», имея возможность ведения сетецентрического боя и обладая башней с 40-мм пушкой CT40 с телескопическими боеприпасами.

Несмотря на постоянную доводку БМП, она так и смогла развивать скорость более 30 км/ч, не подвергаясь чрезмерным вибрации и шуму, которые выводили из строя экипаж. На последних учениях, прошедших в конце ноября, у 31 солдата наблюдались рвота и нарушения слуха. При этом недавно министр оборонных закупок Люк Поллард утверждал:

Проблемы Ajax, безусловно, остались в прошлом. Мы бы не передали его нашим вооруженным силам, если бы это было небезопасно.

Ajax:

Теперь он заявляет на слушаниях в парламенте, что его ввели в заблуждение Роли Уокер, начальник Генштаба армии, и Энди Старт, директор по вооружениям и глава закупочного агентства DE&S.

На фоне этого скандала судьба Ajax, похоже, уже решена. Министр обороны Джон Хили заявил, что поручил расследование Полларду, по итогам которого будут сделаны выводы:

Я соберу всё это воедино и приму соответствующие решения в отношении самой программы. В любом случае, британская армия может сегодня вести бой и без Ajax.

По мнению бывшего министра обороны Бена Уоллеса, программу Ajax нужно было отменить «много лет назад», хотя, будучи главой военного ведомства, он воздержался от этого:

Нам следовало купить CV90. Не понимаю, почему мы решили, что нам нужна высокопроизводительная, специально разработанная платформа.

Впрочем, Ajax – досадная, но не такая уж и большая проблема: перед Минобороны Британии сейчас стоит гораздо более грандиозная задача, требующая создания истребителя 6-го поколения Tempest, он же GCAP.