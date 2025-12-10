ЦАМТО, 9 декабря. Франция поставит Хорватии 18 самоходных гаубиц CAESAR, сообщила министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрэн.

"В присутствии Ивана Анушича, заместителя премьер-министра и министра обороны Республики Хорватия, подписан контракт на закупку Загребом 18 гаубиц CAESAR. Это сотрудничество укрепляет наши связи, поддерживает нашу оборонную промышленность и технологическую базу, а также вносит непосредственный вклад в безопасность континента", – цитирует "РИА Новости" К.Вотрэн.

Министр напомнила, что Франция в период с 2022 года по настоящее время втрое нарастила производство СГ CAESAR, "что позволяет ей осуществлять поставки всем своим европейским партнерам".

Со своей стороны, глава хорватского правительства Андрей Пленкович, который находится во Франции с двухдневным рабочим, подтвердил, что подписал с руководством Франции договор о приобретении гаубиц.

"В рамках рабочего визита во Францию мы вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном присутствовали при подписании Плана действий на 2026-2028 годы по стратегическому партнерству, договора о покупке самоходных гаубиц CAESAR MK2 для вооруженных сил Хорватии... письма о намерениях по модернизации самолетов Rafale ВВС Хорватии", – цитирует "РИА Новости" А.Пленковича.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на хорватского министра сообщало, что стоимость заказа на СГ CAESAR составит 320 млн. евро.

Также офис французского президента сообщил, что был подписан протокол о намерениях о проведении работ по модернизации 12 истребителей Rafale, приобретенных ранее Загребом, "до технологического стандарта, эквивалентного тому, который в настоящее время используется в ВКС Франции".

Как напоминает агентство, Франция с начала конфликта на Украине поставляла СГ CAESAR Киеву. В мае президент Франции заявил, что Париж не может дать больше вооружений Украине, лишив их свою собственную армию, так как уже отдал все, что мог, нарастив производство втрое.

Э.Макрон, в том числе отметил, что поставляемые Киеву гаубицы CAESAR показали высокую эффективность на поле боя, и Франция отдала Украине даже те из них, которые были обещаны другим партнерам, например, Дании.