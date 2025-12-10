Совет ЕС утвердил программу оборонной промышленности на 1,5 млрд. евро

ЦАМТО, 9 декабря. Совет ЕС 8 декабря окончательно утвердил Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP), рассчитанную до 2027 года и предполагающую инвестиции в оборонные технологии и совместные оборонные закупки в размере до 1,5 млрд. евро, следует из заявления совета.

Ранее, 25 ноября, депутаты Европарламента утвердили программу поддержки оборонной промышленности Евросоюза (EDIP) на 1,5 млрд. евро, из которых 300 млн. евро предназначены для Украины, при этом евродепутаты поддержали принцип "покупать европейское", который устанавливает, что для финансирования оборонной продукции стоимость ее компонентов, произведенных в неассоциированных третьих странах, не должна превышать 35% от общей стоимости компонентов.

"Утверждение программы обеспечит ее своевременную реализацию… Она укрепит способность государств-членов противостоять текущим и будущим угрозам, облегчит поставки оборонной продукции по всему ЕС. Из этой суммы 300 млн. евро будут направлены в инструмент поддержки Украины для модернизации и поддержки украинской оборонной промышленности", – цитирует "РИА Новости" заявление Совета ЕС.

Как напоминает агентство, Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное – "Готовность 2030" – из-за протеста ряда стран-участниц Европейского союза. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 млрд. евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 млрд. евро), еще 150 млрд. евро задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для государств-членов Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран-участниц ЕС на оборону дополнительно на 1,5% ВВП (к текущему уровню).