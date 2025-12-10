Войти
Ранее неизвестный танк замечен в Китае

Китайский танк
Китайский танк.
Источник изображения: Соцсети

На одной из автомобильных магистралей в Китае замечен танк неизвестной модели. Его фотографии появились в социальных сетях. Башня гусеничной машины укрыта брезентом, и открытыми оставлен только корпус и элементы ходовой части.

Передняя лобовая деталь корпуса и борта имеют отличия, если сравнивать с элементами облика показанного на параде в Пекине в этом году новейшего ZTZ-100. Судя по всему, у этого образца - обитаемое боевое отделение и, как считают, пушка калибром 120 или 125 мм.

Имеется дистанционно-управляемая 12,7-мм пулеметная установка, возможна установка комплекса активной защиты, служащего для уничтожения атакующих боеприпасов.

В то же время не исключено, что в моторно-трансмиссионном отделении находится гибридный силовой агрегат большой мощности (на ZTZ-100, считается, что 1500-сильный).

По всей видимости, если это изображение не является сгенерированным, то, вероятно, речь идет о танке, предназначенном для экспортных поставок.

Напомним, что ранее в Китае была замечена колесная боевая машина пехоты, внешне похожая на немецкий Boxer.

Страны
Китай
Продукция
Boxer GTK
