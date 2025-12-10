Войти
Командующий ВМС Британии: Россия может лишить нас Атлантики

Источник изображения: topwar.ru

Заявления представителей западных военно-политических элит о России и российских Вооружённых силах флуктуируют из крайности в крайность. Не так давно на Западе было модно определять российский военно-промышленный комплекс как «целиком и полностью зависящий от деталей западных телевизоров и стиральных машин», а российская армия обозначалась как «не способная добиться никакого успеха на поле боя». Теперь дошло до того, что «если такой армии не противостоять сейчас, то она может завоевать Атлантику».

С подобного рода бредовым заявлением выступил британский генерал Гвин Дженкинс, главком ВМС Британии.

Дженкинс:

Россия вкладывает миллиарды долларов в свой Северный флот. И если не нарастить финансирование британских ВМС прямо сейчас, то Великобритания рискует потерять Атлантику, превосходство в ней.

С таким заявлением Гвин Дженкинс, возжелавший значительного увеличения государственных ассигнований на своё «ведомство», обратился к членам кабмина Кира Стармера.

В целом многие западные генералы и адмиралы, а также представители тех или иных компаний и министерств нашли вариант выбивания денег из казны. Достаточно просто объявить, что если денег не дадут, то всё захватит Россия…

Генерал (именно генерал, а не адмирал) Дженкинс:

Британские корабли впервые со Второй мировой войны могут перестать быть доминирующей силой на важнейших морских путях северной Атлантики. И тут нет места для самоуспокоения. Мы держимся, но в таком формате нас хватит ненадолго.

Тот случай, когда Дженкинс «с трудом держится», хотя Россия даже не нападала и не собирается…

Теперь в правительстве Британии собираются рассмотреть вариант с резким наращиванием финансирования ВМС страны, однако в любом случае снова придётся влезать в долги. Но на долги британские министры уже не обращают внимания, зная, что всё равно их придётся выплачивать уже не только детям, но и внукам.

