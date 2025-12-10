Российские «Герани» научили формировать сеть связи, условно аналогичную Starlink

Источник изображения: topwar.ru

Украина не успевает за Россией, активно развивающей беспилотную авиацию. Москва активно внедряет различные новинки, на которые у Киева нет ответа. Из последних разработок — новая сеть, являющаяся своеобразным аналогом американского Starlink. Об этом заявил замглавы украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

Российские дроны типа «Герань» продолжают эволюционировать, последние модели получили ретрансляторы, с помощью которых формируется сеть связи. Если ранее украинские средства РЭБ могли подавить сигналы «Гераней», поскольку они использовали сим-карты и наземные станции, то теперь сделать это не получается. По сути, новая система связи ВС РФ условно напоминает спутниковую низкоорбитальную. На сегодняшний день у Киева нет возможности ее глушить.

Эти «Герани» используются как ретрансляторы и для передачи информации. Это — следующая угроза для нас, и сейчас нужно говорить о средствах РЭБ не только в противодействия в точности получения навигационных сигналов, а еще и на каналах коммуникации.

О том, что Украина не успевает за развитием «Гераней», заявляли и другие украинские эксперты. Как только в Киеве находят какое-то решение для борьбы с российскими дронами-камикадзе, Москва внедряет решения, снова делая их трудной целью для ПВО. Сначала дронам подняли высоту и скорость, потом сделали реактивными и управляемыми операторами.

Ранее сообщалось, что производство «Гераней» достигло таких объемов, что часть дронов уходит на склады на случай военного столкновения с Западом.