ВС Польши получили первую партию БМП BORSUK

ЦАМТО, 9 декабря. Государственная "Польская оружейная группа" (PGZ – Polska Grupa Zbrojeniowa SA) передала Вооруженным силам Польши первую партию из 15 гусеничных боевых машин пехоты BORSUK.

Церемония передачи состоялась 4 декабря на дочернем предприятии Huta Stalowa Wola (HSW), ответственном за разработку и производство машины. В мероприятии принял участие министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

По информации PGZ, техника поставлена в рамках подписанного в марте 2025 года с Агентством вооружений МНО Польши исполнительного контракта на поставку 111 бронемашин. Машины поступят на вооружение 15-й Гижицкой механизированной бригады. Соглашение стоимостью 6,57 млрд. злотых (около 1,55 млрд. евро) должно быть выполнено к 2029 году. По информации министра, в настоящее время завершается подготовка к подписанию контракта на поставку дополнительной партии техники.

Представители военного ведомства Польши выразили уверенность в том, что BORSUK может стать конкурентоспособным решением на международных рынках. Тем не менее, официальная информация о переговорах с потенциальными зарубежными заказчиками пока отсутствует.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2023 года Агентство вооружений МНО Польши подписало с консорциумом Polska Grupa Zbrojeniowa SA и Huta Stalowa Wola SA рамочное соглашение на поставку ВС Польши до 1400 боевых машин пехоты BORSUK и других специальных вариантов на базе универсальной модульной гусеничной платформы UMPG, включая разведывательные машины "Жук", машины управления "Осэт", санитарные машины "Готем", машины технической помощи "Гекон" и машины РХБ-разведки "Арес".

В марте 2025 года Агентство вооружений заключило с консорциумом, состоящим из компаний Polska Grupa Zbrojeniowa SA и Huta Stalowa Wola SA, первый исполнительный контракт на поставку ВС Польши 111 новых БМП BORSUK. Стоимость контракта составила 6,57 млрд. злотых. Поставки будут выполнены в течение 2025-2029 гг. Контракт также включает пакеты обучения и логистики, разработку технической документации для серийного производства.

БМП BORSUK предназначена для перевозки 6 человек десанта в район боевых действий с обеспечением соответствующего уровня защиты, а также выполнения задач, связанных с поддержкой действий подразделения с применением бортового вооружения.

Боевая масса BORSUK в базовом варианте – 28 т. Экипаж машины – 3 человека: командир, оператор вооружения и водитель. БМП оснащена дистанционно управляемым модулем вооружения башенного типа ZSSW-30 с 30-мм пушкой Mk.44S Bushmaster, двухместной пусковой установкой ПТУР "Спайк-LR" и 7,62-мм пулеметом UKM-2000C. Используя данный комплекс вооружения, БМП способна бороться с пехотой, бронетехникой, воздушными целями и другими объектами противника в сложных погодных условиях и в любое время суток. Машина отличается высокой мобильностью, способна преодолевать водные преграды вплавь. Бронемашина оснащена дизельным двигателем V8 MTU 8V199 разработки Rolls-Royce мощностью 720 л.с., развивает максимальную скорость при движении по шоссе 65 км/ч, на плаву – 8 км/ч.