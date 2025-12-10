Войти
Уитакер: Трамп знает, как давить на Киев ради заключения мира

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер AP Photo/ Charlie Neibergall
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер AP Photo/ Charlie Neibergall.
Источник изображения: © AP Photo/ Charlie Neibergall

Постпред США при НАТО при этом согласился с тем, что Вашингтон может отказаться от усилий по урегулированию в случае отсутствия прогресса

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп понимает, какие рычаги можно использовать для склонения Украины к заключению мирной сделки. Об этом 8 декабря заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Трамп понимает, какие рычаги использовать в отношении и России, и Украины, чтобы склонить их к заключению этой сделки", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

В то же время Уитакер согласился с позицией сына американского лидера Дональда Трампа-младшего, отметив, что при отсутствии прогресса в достижении мирного соглашения США могут отказаться от усилий по урегулированию. "Они могут дойти до такой точки, где президент Трамп придет к выводу, что сделки быть не может, и в таком случае он самоустранится от этого процесса", - пояснил он.

7 декабря газета Politico сообщила, что Дональд Трамп - младший заявил на Дохийском форуме о возможности прекращения его отцом взаимодействия с Киевом. Он отметил, что коррупция является давней проблемой Украины, и это вызывает недовольство у ее международных партнеров. "Я думаю, что он может это сделать", - ответил он на вопрос, может ли глава администрации США отказаться от поддержки Киева.

О мирном плане США

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.

6 декабря в штате Флорида завершились трехдневные переговоры представителей США и Украины. По их итогам Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как информировал портал Axios, США на переговорах с Украиной пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов. 

