В России европейского «Тигра» назвали «душегубкой»

Фото: Ints Kalnins / Reuters
«РГ»: Система вентиляции вертолета Tiger превращает его в душегубку

Европейские ударные вертолеты Eurocopter Tiger («Тигр») имели проблемы с вентиляцией, которые превращали машину в душегубку. Недостатки вертолетов, которые Украина хочет получить от Австралии, назвала «Российская газета» («РГ»).

«Машины имели постоянные сбои в программном обеспечении, что годами сильно осложняло их эксплуатацию. Большой проблемой являлись и частые отказы систем вентиляции, из-за чего токсичный дым от двигателей попадал в кабины, что приводило к отравлению пилотов», — говорится в сообщении.

Канберра получила первые вертолеты Tiger ARH в 2004 году, а в 2021-м было принято решение об их замене. Европейские вертолеты уступили место американским AH-64E Apache Guardian. В арсенал «Тигров» входит автоматическая пушка калибра 30 миллиметров, а также различные управляемые ракеты.

В ноябре госкорпорация «Ростех» сообщила, что Северный флот Военно-морского флота России получил новые военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ-5М.

