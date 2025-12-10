Кто будет платить Украине по миллиарду евро в месяц? (AgoraVox, Франция)

Agora Vox: страны НАТО будут выделять Украине миллиард евро в месяц

Генсек НАТО Рютте призвал союзников увеличить взносы на нужды Украины в 2026 году, пишет пользователь Agora Vox. Теперь страны Североатлантического альянса должны предоставлять миллиард евро в месяц. По состоянию на сегодня основными донорами являются Нидерланды и Норвегия, подчеркнул он.

Патрис Браво

3 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в 2026 году Североатлантический альянс должен будет выделять Киеву по миллиарду евро в месяц.

Речь идет о программе PURL, представляющей собой список приоритетных потребностей Украины (с англ. – Prioritized Ukraine Requirements List), посредством которой НАТО закупает вооружения – преимущественно американского производства – в отношении которых Европа испытывает нехватку как в запасах, так и в производстве.

Рютте отметил, что с августа страны — члены Альянса уже собрали около четырех миллиардов евро, то есть средний темп составил по одному миллиарду в месяц. По его словам, на сегодняшний день в программе PURL принимают участие более двух третей государств — членов НАТО, но альянсу предстоит объединить усилия еще нескольких стран, чтобы достичь поставленной цели. Министры иностранных дел подняли этот вопрос на состоявшейся 3 декабря встрече.

"По состоянию на сегодняшний день мы собрали четыре миллиарда, то есть мы действительно приближаемся к темпу в один миллиард в месяц: август, сентябрь, октябрь, ноябрь... такими темпами к концу года мы доберем до пяти миллиардов. Затем, в следующем году нам снова понадобятся большие деньги, по меньшей мере миллиард, может быть, даже чуть больше миллиарда ежемесячно", – объявил Рютте на встрече глав дипломатий стран — членов НАТО в Брюсселе.

По словам Рютте, речь идет как о наступательном, так и об оборонительном вооружении. Кроме того, приоритетом является поставка Киеву перехватчиков для систем ПВО.

"Безопасность Украины тесно связана с нашей собственной. Мы должны продолжать неустанно помогать Киеву, чтобы он мог защитить себя сегодня и обеспечить сдерживание завтра", – добавил Рютте, призвав союзников увеличить обязательства по взносам на 2026 год.

Украина также настаивает на необходимости увеличении поддержки. Посол Украины при НАТО Алена Гетманчук заявила, что до конца года Киеву необходимо получить дополнительно около одного миллиарда евро для продолжения закупок американского оружия. Она подчеркнула, что мирные переговоры должны не сокращать военную помощь, а, наоборот, усиливать давление на Россию. Владимир Зеленский уже давал аналогичные оценки прошлым летом: по его словам, для поддержания обороны Украине необходимо не менее одного миллиарда долларов в месяц.

По данным Reuters, правительства европейских стран уже начали готовить новые "пакеты" поставок. Нидерланды объявили о перечислении Украине дополнительных 250 миллионов евро в рамках программы PURL. В комплект войдут боеприпасы для F-16, систем противовоздушной обороны и беспилотников.

Рютте подчеркнул, что заявки в рамках PURL регулярно обновляются, а по состоянию на сегодня Нидерланды и Норвегия являются одними из основных доноров и координаторов конкретных пакетов под эгидой программы.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что то, каким образом страны НАТО будут закупать оружие у США, не имеет значения. Важно сохранить на том же уровне показатели военно-технической поддержки.

Программа [по закупке американских вооружений – Прим.пер.]была запущена в июле по инициативе США. Вашингтон продает союзникам оружие для Киева партиями по 500 миллионов евро каждая. Кроме того, PURL не заменяет уже существующую поддержку НАТО, а расширяет ее, позволяя быстрее восполнять пробелы, уточнили в Reuters. Среди участников инициативы – Германия, Дания, Норвегия, Швеция, Латвия и Канада, к которым затем присоединились Испания и Италия.