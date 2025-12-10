«Не нужно копировать русских»: стратеги из США призывают отказаться от дронов

Источник изображения: topwar.ru

Пентагон, делая выводы из украинского конфликта, запустил программу по массовому оснащению войск малыми беспилотниками. Однако с этим согласны далеко не все американские стратеги, полагая, что массовое внедрение БПЛА в армию лишит её манёвра, который является основополагающим постулатом при ведении боя. Так, на страницах издания Modern War Institute Мэтью Ривелс (из Военной академии США) и Эрик Урибе (офицер по работе за рубежом) отмечают:

Беспилотники нас не спасут. Из ситуации на Украине извлекаются неправильные уроки. БПЛА лишат армию США преимущества в манёвренной войне. Не нужно слепо копировать новые технологии и концепции. У русских свой способ ведения войны, основанный на истощении противника.

Как указывается, «ВС РФ адаптируются в рамках своей институциональной ДНК», которая предусматривает изматывание противника артогнём. Так было во время Великой Отечественной войны (концепция глубокого боя), так происходит и сейчас, только к артиллерии добавились БПЛА как новый способ воздействия на неприятеля:

Для России артиллерия и обстрелы – это «Бог войны». Даже их авиация дублирует действия наземной артиллерии. Это намеренное следование доктрине массированного огневого поражения.

Данная стратегия резко контрастирует с подходом США, который основан на манёвре с использованием авиации и высокоточного оружия. По мнению авторов, армия США должна отказаться от следования тактике, сложившейся в условиях вялотекущей войны на истощение, так как это рискует ослабить асимметричное преимущество в манёвренности:

Российские военные стремятся парализовать перемещение войск с помощью беспилотников. Задача армии США – сохранить манёвр.

Как полагают авторы, США необходимо следовать классической манёвренной тактике, при которой истощать противника призваны авиация и высокоточные средства поражения, а бронетанковые силы, получив численное превосходство на отдельном участке, должны осуществлять фланговые удары для обхода неприятеля:

Армия США плохо подготовлена к внедрению инноваций, появившихся по итогам конфликта на Украине, поскольку они противоречат её излюбленному способу ведения войны.

Как призывают авторы, для сохранения манёвра в условиях обилия беспилотников необходимо внедрять контринновации – создавать единую сеть ПВО, насыщать войска зенитным оружием малой дальности, развивать средства РЭБ и дезинформации. Тогда манёвренные подразделения, перейдя на новый технологический уровень, смогут противостоять угрозе со стороны БПЛА. В связи с этим авторы делают вывод:

Задача состоит в том, чтобы изучить российские разработки и инновации, но не копировать их, а использовать для восстановления способности армии маневрировать на поле боя будущего.