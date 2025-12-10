Америка Трампа против Европы: битва цивилизаций (Financial Times, Великобритания)

FT: США могут разорвать отношения с Европой и пойти на сближение с Россией

Новая стратегия нацбезопасности Трампа подразумевает смену приоритетов Запада, пишет FT. В этом документе США прямо призывают ЕС пересмотреть миграционную политику и предупреждают его о "забвении". В случае, если наладить отношения между Брюсселем и Вашингтоном не получится, Белый дом может разорвать отношения с Европой и пойти на сближение с Россией.

Гидеон Рахман (Gideon Rachman)

Для Белого дома массовая иммиграция представляет бо́льшую опасность, чем Россия, и он оказывает давление на Европу, добиваясь аналогичной оценки.

Новую стратегию нацбезопасности (СНБ) от команды Трампа встретили в Европе без восторга. Однако сам документ по-своему любопытен. Его амбициозная цель — переосмыслить безопасность сквозь призму цивилизационной борьбы.

Традиционно безопасность сводится к военным и экономическим угрозам. В новой стратегии перечисляются эти пункты, но видно, что автору они неинтересны. Раздел о ключевом тайваньском вопросе звучит сухо и казенно: "Сдерживание конфликта вокруг Тайваня... является приоритетом. Мы сохраняем нашу давнюю декларативную политику в отношении Тайваня". Чистой воды формальность.

Когда речь заходит о цивилизационных вопросах, документ оживает и становится смелее. Хотя и не напрямую, в определении цивилизации явно проступает расовый подтекст. Первой в списке политических целей стои́т остановка "массовой миграции".

"Мы обязаны защитить страну от вторжения... от неограниченной миграции", — гласит СНБ. Эта установка затем проецируется через океан на Европу. На этом и строится спорный тезис документа о том, что Европа балансирует на краю "цивилизационного забвения". В стратегии говорится: "Более чем вероятно, что уже через несколько десятилетий некоторые члены НАТО будут иметь большинство неевропейского населения".

Такое заявление отдает тем, что психологи именуют "проекцией". На самом деле, согласно демографическим прогнозам, именно США к 2045 году станут страной, где "большинство населения составят небелые". По нынешним темпам Великобритании или Германии до подобного рубежа еще не один десяток лет. Однако, дабы уберечь Европу от "цивилизационного забвения", администрация Трампа предлагает "взращивать сопротивление нынешнему курсу Европы внутри самих европейских стран". Что на деле означает поддержку националистических, антимигрантских партий — немецкой "Альтернативы для Германии", французского "Национального объединения" и британской Партии реформ.

Но откуда эти цивилизационные идеи взялись в американской внешней политике? Ключевой фигурой, стоящей за СНБ, считают Майкла Антона, бывшего директора по политическому планированию Госдепа. Широкую известность Антон получил еще в 2016 году благодаря статье "Выборы рейса 93", где доказывал: чтобы выжить, Америка должна была выбрать Трампа и остановить "бесконечный поток иностранцев из третьего мира". Тогда же он заявил, что терпимость к массовой иммиграции — верный признак "цивилизации, желающей смерти". Узнаваемо, правда?

Стоит ли Европе вообще принимать это всерьез? Есть три подхода к оценке СНБ. Первый: такие стратегии обычно — пустые слова, которые усердно разбирают в экспертных кругах, но от реальности они при этом далеки. То, что Антон уже ушел, а Трампа в целом не воспринимают как человека с системным мышлением, лишь упрощает задачу: для ультраправого электората США цивилизационный пафос можно списать на дешевую демагогию.

Согласно второму подходу, это часть кампании давления США на ЕС призвана заставить его подчиниться по ключевым для Вашингтона вопросам — прежде всего по мирному урегулированию с Россией и отказу от регулирования американских технологических гигантов.

В минувшие выходные заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау в соцсетях обвинил европейских союзников в "цивилизационном самоубийстве". Он заявил, что США больше не могут "притворяться партнерами" со странами ЕС, чья политика "в корне противоречит" американским интересам. В числе таких политик он назвал так называемую "цензуру" и "климатический фанатизм".

Перед нами почти неприкрытый ультиматум: либо ЕС отказывается от политики, которую не одобряет Белый дом, либо США пересмотрят свою приверженность НАТО. Но риторика СНБ вместе с заявлениями Ландау позволяет сделать и третий, еще более жесткий вывод. Дело не в отдельных мерах ЕС — администрация выступает против самого существования Евросоюза, который она представляет как враждебный "глобалистский" проект.

Если эту логику последовательно реализовать, результатом может стать выход США из НАТО, разрыв с действующими европейскими правительствами и стратегическое сближение с Россией. Пресс-секретарь Путина уже одобрил СНБ, назвав ее созвучной кремлевской позиции. А приближенные к российскому лидеру лица через соцсети поддержали тезис администрации Трампа об угрозе свободе слова в Европе.

Из документа очевидно: сейчас идет борьба между двумя моделями Запада, и она сталкивает лбами США и Европу. Для администрации Трампа "западная цивилизация" зиждется на расе, христианстве и национализме. Европейская же модель — либеральная, построенная на демократии, правах человека и верховенстве права, в том числе международного.

В Европе главную опасность для либеральной версии Запада представляют ультраправые партии, которым помогает Вашингтон, — и российское государство, которое активно соблазняет администрация Трампа. Неудивительно, что Кремль чувствует здесь свой шанс.