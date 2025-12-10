"Фроботикс": новый грузовой дрон "Сварог" начали применять в зоне СВО

БПЛА оснащен цифровой связью, сообщил официальный представитель инжинирингового центра перспективных разработок

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Новая версия грузового дрона линейки "Сварог" 4T Lite V2.0, оснащенная цифровой связью и являющаяся аналогом "Мавика", начала применяться российскими подразделениями в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель инжинирингового центра перспективных разработок "Фроботикс".

"Новая версия аппарата "Сварог" 4T Lite V2.0 с цифровой связью уже используется на СВО. Это грузоподъемный аналог дрона "Мавик", на которых работают большинство расчетов, занимающихся разведкой. Помимо работы со сбросами, эти расчеты параллельно решают задачи доставки воды и продовольствия на позиции. Аппараты "Мавик" работают на цифровой системе управления связью и просты в управлении - расчет можно обучить за 2-3 дня. Спрос на подобные дроны пошел со времен операции по освобождению Курской области. Мы получали много запросов, потому что кроме "Мавиков" у нас нет грузовых дронов на цифровом управлении. Но они способны взять на борт максимум 500 грамм - если нагружать больше, то моторы перегреваются и быстро выходят из строя", - рассказали в организации.

Как отметил официальный представитель "Фроботикс", цифровая связь позволяет стабилизировать дрон, зависать в одной точке и летать по маршрутным заданиям в автоматическом режиме. "По просьбам военнослужащих перед нами стояла задача разработать дрон на цифровой системе связи, который будет способен зависать над точкой и работать через усилитель связи, обеспечивающий стабильную работу в условиях РЭБ", - сообщили в организации.

По словам собеседника агентства, российскими специалистами был разработан гибридный аппарат. "Наши конструкторы создали дрон-гибрид - за основу была взята винтомоторная группа 10-дюймового FPV-дрона, которая позволяет поднимать до 3 кг и стабильно работать с таким весом без перегрузок. Поскольку в это время года рано темнеет, то последняя версия аппарата оснащена тепловизором и способна эффективно выполнять задачи как днем, так и ночью", - рассказали во "Фроботикс".

Дальность работы аппарата "Сварог" 4T Lite V2.0 - до 15 км.