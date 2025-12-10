Войти
Снаряды российского супертанка Т-95 превратили бы М1А2 в груду металлома

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Разработка российского танка Объект 195, известного также как Т-95, была прекращен более 15 лет назад, однако до сих интерес к этой боевой машине велик. Поэтому в социальных сетях время от времени появляются ее различные изображения, созданные любителями бронетехники из разных стран.

Например, новые недавно опубликовали в телеграм-канале gustiiz-3D. Трудно сказать, насколько они близки к оригиналу - в публичном доступе есть всего несколько фотографий разного качества этой необычной гусеничной машины.

Однако обращает на себя внимание мощное 152-мм орудие. Его характеристики неизвестны, но очевидно, что выпущенные из него снаряды превратили бы в металлолом любые современные западные танки, так как их броню создавали для противостояния выстрелам из 125-мм орудий.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Обращает на себя внимание и наличие вспомогательной малокалиберной, как пишут в Сети, 30-мм автоматической пушки, которая в целях экономии боеприпасов главного калибра могла бы применяться для борьбы с легкой бронетехникой и живой силой противника.

Наверняка 152-мм орудие могло бы эффективно применяться для стрельбы с закрытых позиций. К тому же управляемые боеприпасы "Краснополь" выполнены в таком же калибре.

Большим достоинством является то, что экипаж находится в защищенной, изолированной от снарядов капсуле. А мощный двигатель обеспечивал бы хорошую подвижность на поле боя.

Роман Катков

