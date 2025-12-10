Войти
ТАСС

Постпредство РФ: Европа торпедирует усилия США и России по Украине

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что история станет для европейских союзников Киева "безжалостным судьей"

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Европейские союзники Киева пытаются торпедировать мирные усилия России и США в разрешении украинского кризиса. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"С украинским урегулированием все сейчас предельно ясно. Коррумпированный украинский князек, продолжающий попирать базовые права человека и свободы в своей стране, стремится любой ценой сохранить свою власть и все наворованное за эти годы у своего народа, даже если для этого весь народ нужно превратить в пушечное мясо и утилизировать на передовой, - сказал Полянский на заседании Совета Безопасности ООН. - А его европейские подельники, стремящиеся всеми способами не допустить бесславного краха своего проекта анти-Россия, заняты торпедированием мирных усилий американского и российского руководства и подрывом пресловутого "духа Анкориджа". История станет им за это безжалостным судьей".

Российский дипломат на посвященном работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заседании отметил, что организация "должна перестать, наконец, использоваться в качестве инструмента продвижения западных интересов на пространстве к востоку от Вены". "Должна прекратиться и искусственная тотальная украинизация повестки дня ОБСЕ, вытолкнувшая ее сегодня на обочину международной жизни", - добавил он.

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.

6 декабря в штате Флорида завершились трехдневные переговоры представителей США и Украины. По их итогам Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как информировал портал Axios, США на переговорах с Украиной пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов. 

Страны
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
ОБСЕ
