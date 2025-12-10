Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что история станет для европейских союзников Киева "безжалостным судьей"

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Европейские союзники Киева пытаются торпедировать мирные усилия России и США в разрешении украинского кризиса. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"С украинским урегулированием все сейчас предельно ясно. Коррумпированный украинский князек, продолжающий попирать базовые права человека и свободы в своей стране, стремится любой ценой сохранить свою власть и все наворованное за эти годы у своего народа, даже если для этого весь народ нужно превратить в пушечное мясо и утилизировать на передовой, - сказал Полянский на заседании Совета Безопасности ООН. - А его европейские подельники, стремящиеся всеми способами не допустить бесславного краха своего проекта анти-Россия, заняты торпедированием мирных усилий американского и российского руководства и подрывом пресловутого "духа Анкориджа". История станет им за это безжалостным судьей".

Российский дипломат на посвященном работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заседании отметил, что организация "должна перестать, наконец, использоваться в качестве инструмента продвижения западных интересов на пространстве к востоку от Вены". "Должна прекратиться и искусственная тотальная украинизация повестки дня ОБСЕ, вытолкнувшая ее сегодня на обочину международной жизни", - добавил он.

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.

6 декабря в штате Флорида завершились трехдневные переговоры представителей США и Украины. По их итогам Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как информировал портал Axios, США на переговорах с Украиной пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов.