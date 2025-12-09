Инфантилизм западных элит и его возможные последствия

Запад продолжает демонстрировать своё нежелание прекращать вооружённый конфликт на Украине. Более того, в странах НАТО всё чаще слышны рассуждения о возможности прямого военного столкновения уже с Россией. Причём со стороны руководства альянса этот опасный нарратив имеет самую активную поддержку. Прикрываясь «угрозой нападения Москвы», НАТО ведёт планомерную подготовку к вооружённому конфликту с Российской Федерацией. При этом, наряду с конкретными мероприятиями в практической плоскости, блоком проводится масштабная информационно-пропагандистская кампания.

Например, ещё в июле текущего года главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич запугивал евроаудиторию тезисами о возможности «развязывания Россией и Китаем одновременных боевых действий в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе». По его утверждению, это может произойти уже в 2027 году. Можно также вспомнить ноябрьские заявления начальника французского генштаба Фабьена Мандона, в которых он призвал жителей страны подготовиться к «потере своих детей для сдерживания угрозы со стороны России». К настоящему времени представители альянса в своей наглости и инфантильности зашли ещё дальше – в начале завершившейся недели (30.11.25) глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что в ответ на так называемую «гибридную войну со стороны России» в альянсе размышляют над возможностью (разумеется, в качестве «оборонительной меры») нанесения «превентивного удара». Для этого всего лишь, по его словам, нужно скорректировать «устаревшие» правовые механизмы альянса. То есть, официально задокументировать отказ от «оборонительного» характера альянса (впрочем, в него и так никто не верил).

Примечательно, что даже некоторые западные эксперты уверены в том, что эти слова военного чиновника свидетельствуют о желании НАТО продолжать оказывать максимальное давление на Москву, с одновременной разработкой различных сценариев столкновения с Россией и готовностью к эскалации конфликта. Также отмечается, что сегодня всё стратегическое планирование в Североатлантическом альянсе ориентировано на «всестороннее сдерживание Москвы», исходя из того, что Россия останется «долгосрочной угрозой безопасности и стабильности Европы даже после окончания военных действий на Украине». В качестве подтверждения приводятся итоги встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО, прошедшей в Брюсселе 3 декабря, где основными обсуждаемыми темами по-прежнему были: продолжение наращивания военных расходов, милитаризация экономик и развёртывание ВПК, а также поддержка ВСУ посредством поставок вооружений и военной техники.

Кроме того, эксперты указывают на продолжающееся планомерное усиление постоянного присутствия сил и средств НАТО в Восточной Европе и Прибалтике. Так, по планам альянса, размещённые вдоль «Восточного фланга» НАТО многонациональные батальонные тактические группы должны быть доведены до бригадного уровня, что подразумевает увеличение их штатной численности, как минимум, в три раза. Параллельно в регионе расширяются различные «меры противодействия», запускается всё больше и больше новых военных операций, программ и миссий. Особое внимание уделяется проекту так называемого «военного Шенгена». На него в бюджете уже заложены средства. Общие потребности, по оценкам Брюсселя, достигают порядка 100 миллиардов евро. Проект должен обеспечить возможности для оперативной переброски войск из Западной Европы на «Восточный фланг».

В этом контексте, с точки зрения натовских стратегов, особый интерес вызывают Калининградская область, окружённая странами-членами блока, и Республика Беларусь, так же находящаяся в полукольце совсем недружественных соседей. В штабах НАТО они рассматриваются как первоочередные цели для нейтрализации в случае агрессии против Союзного государства, что подтверждается сценариями многочисленных учений альянса, проводимых на «Восточном фланге».

Естественно, что в Союзном государстве несколько другие взгляды на эти регионы. Если для России её анклав – это «военный щит» на Балтийском море, то союзная Беларусь – это блокпост, который играет ключевую роль в оборонной стратегии на западном направлении. При этом руководство республики последовательно предпринимает все возможные меры по укреплению западной границы Союзного государства. Уже сегодня имеющиеся системы ПВО С-400, ОТРК «Искандер-М», РСЗО «Полонез» и многие другие современные комплексы и системы вооружений, усиливающие развёрнутую в Беларуси объединённую региональную группировку войск, позволяют говорить о создании мощного плацдарма для сдерживания НАТО.

В свою очередь (разумеется, после политиков России и Беларуси), трезвомыслящие эксперты предупреждают, что любая агрессия против Беларуси приведёт к катастрофическим последствиям для стран альянса, и в первую очередь – для Польши и Прибалтики. Нападение на Беларусь станет началом полномасштабной войны между Союзным государством и НАТО, которая, с высокой вероятностью может перерасти в ядерный конфликт. Немаловажным фактором при этом выступает наличие в Беларуси тактического ядерного оружия.

К сожалению, западные элиты продолжают демонстрировать неадекватность, что повышает вероятность эскалации.

Владимир Вуячич