Пока Вашингтон демонстративно продвигает «мирные инициативы» по украинскому урегулированию, действия НАТО в Восточной Европе говорят о подготовке к совершенно иному сценарию. Военная активность альянса у границ России и Беларуси не только не снижается, но давно приобрела системный и даже агрессивный характер.

Учитывая риторику ряда высокопоставленных представителей НАТО о «готовности» в кратчайшие сроки провести операцию в Калининградской области, в Польше и Литве продолжаются маневры, направленные на отработку ударов ВТО по территории российского анклава и Беларуси.

В этом контексте прошло очередное негласное мероприятие формата F2T2 (Find, Fix, Track, and Target) – уже восьмое в т.г. Данные манёвры, как правило, синхронизированы с проводимыми в регионе операциями и учениями союзников, включая «Восточный часовой». На этот раз упомянутое мероприятие ОБП проводилось на одном фоне с переброской немецких истребителей на АвБ Мальборк в рамках усиления контингента союзников на восточном фланге.

Отметим, что в Брюсселе формальным обоснованием возросшей активности НАТО у белорусских границ названы предполагаемые инциденты с «нарушением ВКС РФ воздушного пространства стран альянса» и появлением «неизвестных» БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры европейских стран.

Возвращаясь к учениям, напомним, что маневры F2T2 предусматривают отработку боевого цикла – от обнаружения и идентификации цели до её сопровождения и условного поражения. Они проводятся в рамках отработки взаимодействия Объединённого авиационного командования НАТО (AIRCOM) и Центра управления воздушными операциями в Польше, что подчёркивает их практическую направленность.

Учитывая демонстрацию далеко не мирных намерений альянса и то, что северо-западный плацдарм рассматриваются глобалистами как ключевое направление возможной эскалации против Союзного государства, Беларусь и Россия последовательно укрепляют общее оборонное пространство.

В конечном итоге, именно военно-техническое сотрудничество остаётся одним из центральных инструментов формирования коллективной безопасности и защиты внешних границ. В частности, продолжается насыщение ВВС и войск ПВО Беларуси современными системами: ЗРК «Тор-М2», комплексами ПВО С-400, самолётами Су-30СМ2 и вертолётами Ми-35М. Параллельно в ВС РБ поступают отечественные образцы вооружения и техники, включая беспилотные системы, средства контрбатарейной борьбы и ракетные комплексы.

Павел Ковалев