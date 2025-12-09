Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Рубеж преткновения

424
0
0
Источник изображения: belvpo.com

Пока Вашингтон демонстративно продвигает «мирные инициативы» по украинскому урегулированию, действия НАТО в Восточной Европе говорят о подготовке к совершенно иному сценарию. Военная активность альянса у границ России и Беларуси не только не снижается, но давно приобрела системный и даже агрессивный характер.

Учитывая риторику ряда высокопоставленных представителей НАТО о «готовности» в кратчайшие сроки провести операцию в Калининградской области, в Польше и Литве продолжаются маневры, направленные на отработку ударов ВТО по территории российского анклава и Беларуси.

В этом контексте прошло очередное негласное мероприятие формата F2T2 (Find, Fix, Track, and Target) – уже восьмое в т.г. Данные манёвры, как правило, синхронизированы с проводимыми в регионе операциями и учениями союзников, включая «Восточный часовой». На этот раз упомянутое мероприятие ОБП проводилось на одном фоне с переброской немецких истребителей на АвБ Мальборк в рамках усиления контингента союзников на восточном фланге.

Отметим, что в Брюсселе формальным обоснованием возросшей активности НАТО у белорусских границ названы предполагаемые инциденты с «нарушением ВКС РФ воздушного пространства стран альянса» и появлением «неизвестных» БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры европейских стран.

Возвращаясь к учениям, напомним, что маневры F2T2 предусматривают отработку боевого цикла – от обнаружения и идентификации цели до её сопровождения и условного поражения. Они проводятся в рамках отработки взаимодействия Объединённого авиационного командования НАТО (AIRCOM) и Центра управления воздушными операциями в Польше, что подчёркивает их практическую направленность.

Учитывая демонстрацию далеко не мирных намерений альянса и то, что северо-западный плацдарм рассматриваются глобалистами как ключевое направление возможной эскалации против Союзного государства, Беларусь и Россия последовательно укрепляют общее оборонное пространство.

В конечном итоге, именно военно-техническое сотрудничество остаётся одним из центральных инструментов формирования коллективной безопасности и защиты внешних границ. В частности, продолжается насыщение ВВС и войск ПВО Беларуси современными системами: ЗРК «Тор-М2», комплексами ПВО С-400, самолётами Су-30СМ2 и вертолётами Ми-35М. Параллельно в ВС РБ поступают отечественные образцы вооружения и техники, включая беспилотные системы, средства контрбатарейной борьбы и ракетные комплексы.

Павел Ковалев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Литва
Польша
Россия
США
Продукция
Tор-М2
Ми-35
С-400 Триумф
Су-30
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
Тор ЗРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 09:18
  • 1
Названа главная проблема американского B-21
  • 09.12 06:55
  • 1
Комментарий к "В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами"
  • 09.12 04:29
  • 11890
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.12 03:06
  • 0
Комментарий к "Стало известно о «глохнущем на одно ухо» Patriot"
  • 09.12 02:28
  • 4
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 08.12 19:32
  • 0
Еще один (технический)ответ на "Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 08.12 17:20
  • 0
Инфантилизм западных элит и его возможные последствия
  • 08.12 17:10
  • 0
Рубеж преткновения
  • 08.12 16:17
  • 19
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 08.12 13:00
  • 9
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 08.12 11:53
  • 2
Госкомвоенпром Республики Беларусь: новые ЗРК "Тор-М2" на шасси ОАО "МЗКТ" прибыли в войска
  • 08.12 09:29
  • 1
«Герани» с ракетами осложнили использование ВС ВСУ истребителей F-16
  • 08.12 09:22
  • 34
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 08.12 03:57
  • 0
Ответ на "«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 07.12 19:28
  • 1
«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?