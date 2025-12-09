ОДК внедрила семь технических улучшений в двигатель АЛ-41СТ-25 для газотранспортной отрасли

Изменения направлены на увеличение КПД, экономичности и межремонтного ресурса нового двигателя

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) передаст усовершенствованный опытный двигатель АЛ-41СТ-25 на компрессорную станцию «Арская». Силовая установка, созданная для замены зарубежных аналогов для транспортировки газа, по итогам тестовой эксплуатации получила ряд улучшений. Они направлены на увеличение КПД, экономичности и межремонтного ресурса.

Индустриальный газотурбинный двигатель АЛ-41СТ-25 разрабатывается в рамках соглашений между Госкорпорацией Ростех, ОДК, «Газпромом» и Республикой Башкортостан. В ходе его создания специалисты ОКБ имени А. Люльки — филиала ОДК-УМПО внедрили семь технических улучшений, которые повысят КПД, мощность и надежность двигателя.

В частности, инженеры усовершенствовали газодинамику проточной части агрегата, а также существенно доработали воздушную и масляную системы. Для разработки новых решений использовались результаты специальных испытаний опытного образца, которые прошли на компрессорной станции «Арская».

«Специальные испытания, проведенные во время работы нового двигателя в составе газоперекачивающего агрегата, позволили детально оценить работу всех систем и узлов, верифицировать его математическую модель. Предложенные конструкторами ОКБ им. А. Люльки решения апробированы на стенде и доказали свою эффективность в ходе приемо-сдаточных испытаний. Достигнутые показатели КПД 39,3% в условиях ISO в настоящий момент являются лучшими для двигателей в классе мощности 25 МВт. В ближайшее время АЛ-41СТ-25 будет передан на компрессорную станцию „Арская“ для дальнейших опытно-промышленных испытаний и опытно-промышленной эксплуатации», — сказал управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко.

Обновленный двигатель обладает одними из лучших в классе показателей по КПД, экономичности и межремонтному ресурсу, сохраняет эффективность при повышенных температурах окружающего воздуха. Благодаря компактности и модульной конструкции обеспечивается быстрая установка, ввод в эксплуатацию и обслуживание изделия. Это первая отечественная разработка такого уровня, которая призвана заменить иностранные аналоги.