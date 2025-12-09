«Дипломаты ЕС в панике». Что грозит Европе и при чем тут США?

Дмитриев ответил на обвинения в желании разделить ЕС: дипломаты паникуют

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после выпада главы МИД Польши Радослава Сикорского заявил, что крупнейшие дипломаты ЕС находятся в панике. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, есть ли для этого основания и при чем тут новая стратегия национальной безопасности США.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал, что глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и американский миллиардер Илон Маск хотят разделить Европу и эксплуатировать ее. Затем он спросил, что следует делать Европе, прикрепив опрос с двумя вариантами: капитулировать и сделать Европу снова великой.

«Крупнейшие дипломаты ЕС в панике. Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой», – написал Дмитриев в социальной сети X, цитируя пост главы МИД Польши Радослава Сикорского.

Спецпредставитель президента РФ согласился с Маском в том, что европейская цивилизация «идет, как лунатик, к забвению». Дмитриев написал в X, что она «не просто идет, а несется». В другом посте он согласился со словами Маска о том, что Евросоюз представляет собой «бюрократического монстра».

Разберемся с этими заявлениями и высказываниями, что называется, по пунктам, и как подобные вопросы отражаются в утвержденной в ноябре новой стратегии национальной безопасности США. Надо сказать, что реальные проблемы Старого Света гораздо серьезнее, масштабнее и глубже, чем даже те, которые затронули в своей короткой пикировке Кирилл Дмитриев и Радослав Сикорский.

Закончилась эпоха

Первое, на что обратил внимание спецпредставитель президента России – на неконтролируемую в ЕС миграцию. К примеру, в США к этой проблеме относятся более чем серьезно, и в стратегии национальной безопасности она обозначена следующим образом: «Мы хотим получить полный контроль над нашими границами, над нашей иммиграционной системой и над транспортными сетями, через которые люди прибывают в нашу страну – легально и нелегально. Мы хотим мира, в котором миграция будет не просто «упорядоченной», но в котором суверенные страны будут работать сообща, чтобы остановить, а не способствовать дестабилизации потоков населения, и будут иметь полный контроль над тем, кого они принимают, а кого нет».

Эпоха массовой миграции закончилась, и то, кого та или иная страна впустит в свои пределы, в каком количестве и откуда, неизбежно будет определять будущее этой нации, особо подчеркивается в стратегии нацбезопасности США.

Любая страна, считающая себя суверенной, имеет право и обязанность определять свое будущее. На протяжении всей истории суверенные государства запрещали неконтролируемую миграцию и лишь в редких случаях предоставляли гражданство иностранцам, которые также должны были соответствовать строгим критериям.

Опыт Запада за последние десятилетия подтверждает эту непреходящую мудрость. В странах по всему миру массовая миграция привела к истощению внутренних ресурсов, росту насилия и других видов преступности, ослаблению социальной сплоченности, перекосам на рынках труда и подрыву национальной безопасности.

Эра массовой миграции должна закончиться, подчеркивается в документе. Охрана границ является основным элементом национальной безопасности: «Мы должны защитить нашу страну от вторжения, не только от неконтролируемой миграции, но и от трансграничных угроз, таких как терроризм, наркотики, шпионаж и торговля людьми».

«Граница, контролируемая по воле американского народа и осуществляемая его правительством, имеет основополагающее значение для выживания Соединенных Штатов как суверенной республики» – такой делается вывод в стратегии национальной безопасности.

Что касается Европы, то, по мнению американских стратегов, деятельность Европейского союза и других транснациональных структур подрывают политическую свободу и суверенитет Старого света, миграционную политику, которая трансформирует континент и сеет раздоры, цензуру свободы слова и подавление политической оппозиции, снижение рождаемости, потерю национальной идентичности и уверенности в себе. Если нынешние тенденции сохранятся, континент станет неузнаваемым через 20 лет или меньше.

Более того, в долгосрочной перспективе более чем вероятно, что самое позднее через несколько десятилетий некоторые члены НАТО станут не европейцами. Таким образом, остается открытым вопрос, будут ли они рассматривать свое место в мире или свой союз с Соединенными Штатами так же, как те, кто подписал устав Североатлантического альянса. На основе этого делается вывод об искоренении восприятия НАТО как постоянно расширяющегося альянса и предотвращение его превращения в реальность.

Экономический спад

Континентальная Европа теряет долю в мировом ВВП – с 25% в 1990 году до 14% сегодня – отчасти из-за национальных и транснациональных нормативных актов, которые подрывают творческий потенциал и трудолюбие европейцев, но этот экономический спад затмевается реальной и более суровой перспективой уничтожения цивилизации, в первую очередь связанной с неконтролируемой миграцией, фиксируется в стратегии США.

Таким образом, делается вывод, что далеко не очевидно, будут ли экономики и вооруженные силы некоторых европейских стран достаточно сильными, чтобы оставаться надежными союзниками Соединенных Штатов.

К примеру, Индо-Тихоокеанский регион уже является источником почти половины мирового ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности, и одной трети, рассчитанной по номинальному ВВП. В XXI веке эта доля, несомненно, будет расти. Это означает, что Индо-Тихоокеанский регион уже является и будет оставаться одним из ключевых экономических и геополитических полей битвы в следующем столетии. Европейский союз на этом фоне будет смотреться с каждым годом все бледнее и бледнее.

Почему США против Европы

Администрация Дональда Трампа находится в противоречии с европейскими чиновниками, которые возлагают нереалистичные надежды на войну России и Украины, опираясь на нестабильные правительства меньшинств, многие из которых попирают базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию.

Значительное большинство европейцев хочет мира, однако это желание не воплощается в политику, в значительной степени из-за того, что правительства этих стран подрывают демократические процессы. Это стратегически важно для США именно потому, что европейские государства не могут реформировать себя, если они находятся в ловушке политического кризиса.

В Соединенных Штатах хотят, чтобы «Европа оставалась европейской», вернула цивилизационную уверенность в себе и отказалась от своего неудачного стремления к нормативному удушению.

В стратегии национальной безопасности США подчеркивается: «Наша цель должна заключаться в том, чтобы помочь Европе скорректировать ее нынешнюю траекторию. Нам нужна сильная Европа, которая поможет нам успешно конкурировать и работать сообща с нами, чтобы не допустить доминирования в Европе любого противника».

Регулирование отношений Европы с Россией потребует значительных усилий со стороны США. Требуется дипломатическое взаимодействие, направленное как на восстановление условий стратегической стабильности на всем евразийском пространстве, так и на снижение риска возникновения конфликтов между Россией и европейскими государствами.

