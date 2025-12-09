Lockheed Martin подписала соглашение о создании сервиса для C-130 в Индии

Американская корпорация Lockheed Martin подписала с партнером в Индии Tata Advanced Systems соглашение о техподдержке военно-транспортных самолетов С-130 ВВС Индии и строительстве центра для их обслуживания в городе Бангалор (штат Карнатака).

Как сообщает издание The Economic Times, подписание соглашения связано с планами Lockheed Martin участвовать в международном тендере, который намерена провести Индия. Тендер предполагает замену устаревших военно-транспортных самолетов Ан-32 и Avro HS-748, находящихся на вооружении индийских ВВС.

Операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон на церемонии подписания подчеркнул: "Соглашение с компанией Tata Advanced Systems укрепит фундамент сотрудничества Lockheed Martin с Индией в создании ее растущей аэрокосмической промышленности".

В настоящее время ВВС Индии располагают 12 самолетами С-130, которые были приобретены у США. Кроме того, на предприятии Tata Advanced Systems уже осуществляется сборка хвостового оперения для данного типа транспортников совместно с Lockheed Martin.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия задумалась о новых закупках российских зенитных ракетных комплексов С-400 и С-500. Индия провела успешные испытания баллистических ракет Pralay. Страна также провела испытательные пуски баллистических ракет Prithvi-II и Agni-I.

