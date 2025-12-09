Войти
Деловая газета "Взгляд"

Lockheed Martin подписала соглашение о создании сервиса для C-130 в Индии

384
0
0
C-130J
Транспортный самолет С-130J Super Hercules. Источник: nosint.blogspot.com.

Американская корпорация Lockheed Martin подписала с партнером в Индии Tata Advanced Systems соглашение о техподдержке военно-транспортных самолетов С-130 ВВС Индии и строительстве центра для их обслуживания в городе Бангалор (штат Карнатака).

Lockheed Martin создаст в Индии центр по обслуживанию военно-транспортных самолетов С-130, передает ТАСС.

Американская корпорация договорилась с индийской Tata Advanced Systems о технической поддержке С-130 ВВС Индии и строительстве соответствующего центра в Бангалоре, штат Карнатака.

Как сообщает издание The Economic Times, подписание соглашения связано с планами Lockheed Martin участвовать в международном тендере, который намерена провести Индия. Тендер предполагает замену устаревших военно-транспортных самолетов Ан-32 и Avro HS-748, находящихся на вооружении индийских ВВС.

Операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон на церемонии подписания подчеркнул: "Соглашение с компанией Tata Advanced Systems укрепит фундамент сотрудничества Lockheed Martin с Индией в создании ее растущей аэрокосмической промышленности".

В настоящее время ВВС Индии располагают 12 самолетами С-130, которые были приобретены у США. Кроме того, на предприятии Tata Advanced Systems уже осуществляется сборка хвостового оперения для данного типа транспортников совместно с Lockheed Martin.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия задумалась о новых закупках российских зенитных ракетных комплексов С-400 и С-500. Индия провела успешные испытания баллистических ракет Pralay. Страна также провела испытательные пуски баллистических ракет Prithvi-II и Agni-I.

Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
Agni БР
C-130
Ан-32
С-400 Триумф
С-500
Компании
Lockheed-Martin
Tata Motors
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 09:18
  • 1
Названа главная проблема американского B-21
  • 09.12 06:55
  • 1
Комментарий к "В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами"
  • 09.12 04:29
  • 11890
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.12 03:06
  • 0
Комментарий к "Стало известно о «глохнущем на одно ухо» Patriot"
  • 09.12 02:28
  • 4
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 08.12 19:32
  • 0
Еще один (технический)ответ на "Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 08.12 17:20
  • 0
Инфантилизм западных элит и его возможные последствия
  • 08.12 17:10
  • 0
Рубеж преткновения
  • 08.12 16:17
  • 19
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 08.12 13:00
  • 9
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 08.12 11:53
  • 2
Госкомвоенпром Республики Беларусь: новые ЗРК "Тор-М2" на шасси ОАО "МЗКТ" прибыли в войска
  • 08.12 09:29
  • 1
«Герани» с ракетами осложнили использование ВС ВСУ истребителей F-16
  • 08.12 09:22
  • 34
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 08.12 03:57
  • 0
Ответ на "«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 07.12 19:28
  • 1
«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?