Rolls-Royce Power Systems объявила о поставке 300 двигателей для танков Leopard 2

Leopard 2A8
Leopard 2A8.
Источник изображения: © Getty Images / Alexandra Beier

Компания Rolls-Royce Power Systems, являющаяся дочерней структурой британского холдинга Rolls-Royce plc, получила крупный контракт от оборонной фирмы KNDS.

Согласно заявлению компании, речь идет о поставке более 300 двигателей MTU MB 873 Ka-501 для новых танков Leopard 2, передает ТАСС.

Двигатели будут оснащать танки, заказанные у KNDS такими странами, как Германия, Литва, Швеция, Нидерланды и Чехия для нужд своих вооруженных сил. Поставка оборудования намечена на 2026 год.

"Этот заказ не только один из крупнейших в своем роде за последние десятилетия, но и отражает сложную ситуацию в сфере безопасности, в которой мы находимся", – отметил генеральный директор Rolls-Royce Power Systems AG Йорг Штратман. Он также добавил, что компания существенно расширила возможности по производству приводных систем MTU для военной техники и намерена продолжать развитие, чтобы укреплять безопасность в Европе и мире.

Ранее концерн KNDS получил 350 заказов на новые танки Leopard 2.

Валерия Городецкая

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Нидерланды
Чехия
Швеция
Продукция
Leopard-2
Компании
Rolls-Royce
