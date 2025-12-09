Rolls-Royce Power Systems объявила о поставке 300 двигателей для танков Leopard 2

Компания Rolls-Royce Power Systems, являющаяся дочерней структурой британского холдинга Rolls-Royce plc, получила крупный контракт от оборонной фирмы KNDS.

Согласно заявлению компании, речь идет о поставке более 300 двигателей MTU MB 873 Ka-501 для новых танков Leopard 2, передает ТАСС.

Двигатели будут оснащать танки, заказанные у KNDS такими странами, как Германия, Литва, Швеция, Нидерланды и Чехия для нужд своих вооруженных сил. Поставка оборудования намечена на 2026 год.

"Этот заказ не только один из крупнейших в своем роде за последние десятилетия, но и отражает сложную ситуацию в сфере безопасности, в которой мы находимся", – отметил генеральный директор Rolls-Royce Power Systems AG Йорг Штратман. Он также добавил, что компания существенно расширила возможности по производству приводных систем MTU для военной техники и намерена продолжать развитие, чтобы укреплять безопасность в Европе и мире.

Ранее концерн KNDS получил 350 заказов на новые танки Leopard 2.

Валерия Городецкая