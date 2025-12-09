Войти
Применение российской МТ-ЛБ с зажигательным «Огнем» показали на видео

Морская ракетная система залпового огня (РСЗО) А-22 «Огонь» на универсальном гусеничном шасси артиллерийского тягача МТ-ЛБ
Морская ракетная система залпового огня (РСЗО) А-22 «Огонь» на универсальном гусеничном шасси артиллерийского тягача МТ-ЛБ.
Источник изображения: Фото: соцсети

Работу импровизированной РСЗО с корабельной установкой А-22 показали на видео

Применение импровизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО) на шасси гусеничного транспортера МТ-ЛБ в зоне СВО показали на видео. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал Dambiev.



На видео показана работа установки подразделения морской пехоты Военно-морского флота России. На крышу транспортера установили корабельный огнеметно-зажигательный комплекс А-22 «Огонь».

Изначально А-22 создавали для десантных кораблей на воздушной подушке. Снаряды установки могут поражать технику, живую силу и надводные объекты противника. Базовая версия комплекса состоит из 22 направляющих с реактивными снарядами калибра 140 миллиметров. Максимальная дальность стрельбы — 4,5 километра.

Ранее в декабре в зоне СВО заметили импровизированную самоходную артиллерийскую установку на шасси МТ-ЛБ. Бойцы оснастили машину башней от самоходки «Нона-С». 120-миллиметровое орудие позволяет поражать цели на расстоянии до 12 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МТ-ЛБ
Нона-С
