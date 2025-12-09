Применение российской МТ-ЛБ с зажигательным «Огнем» показали на видео

Работу импровизированной РСЗО с корабельной установкой А-22 показали на видео

Применение импровизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО) на шасси гусеничного транспортера МТ-ЛБ в зоне СВО показали на видео. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал Dambiev.

На видео показана работа установки подразделения морской пехоты Военно-морского флота России. На крышу транспортера установили корабельный огнеметно-зажигательный комплекс А-22 «Огонь».

Изначально А-22 создавали для десантных кораблей на воздушной подушке. Снаряды установки могут поражать технику, живую силу и надводные объекты противника. Базовая версия комплекса состоит из 22 направляющих с реактивными снарядами калибра 140 миллиметров. Максимальная дальность стрельбы — 4,5 километра.

Ранее в декабре в зоне СВО заметили импровизированную самоходную артиллерийскую установку на шасси МТ-ЛБ. Бойцы оснастили машину башней от самоходки «Нона-С». 120-миллиметровое орудие позволяет поражать цели на расстоянии до 12 километров.