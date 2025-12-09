Войти
Турция начала строительство первой национальной подводной лодки класса MİLDEN

376
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Турции сообщило, что на военно-морской верфи Gölcük началось строительство первой национальной подлодки, относящейся к классу MİLDEN.

На этих же мощностях с сентября 2015 года идёт изготовление субмарин проекта Reis (Reis Sınıfı) – это турецкое название класса современных ДЭПЛ с ВНЭУ Type 214TN (TN означает «Turkish Navy»), который немецкий разработчик адаптировал под требования Анкары, отталкиваясь от базового проекта Type 214. Всего Анкара заказала 6 единиц Reis, первая из которых TCG Piri Reis (S-330) была принята на вооружение в августе 2024 года, вторая TCG Hızır Reis (S-331) – в ноябре 2025 года.

Контракт с основным подрядчиком на постройку Reis – немецкой компанией TKMS – предусматривал обширную передачу технологий, что, по всей видимости, и позволило Турции приступить к постройке собственной подлодки, концептуальное проектирование которой было завершено в январе 2022 года.

MİLDEN – это ДЭПЛ с ВНЭУ, имеющая большие габариты по сравнению с Reis: её длина составит свыше 80 м, а водоизмещение около 2700 тонн. Вооружение будет представлено 8 ТА с национальными 533-мм торпедами Akya, ПКР Sub-Atmaca, крылатыми ракетами GEZGIN. Подлодка получит на оснащение собственные гидролокаторы и РЛС.

Источник изображения: topwar.ru

Недавно министр обороны Греции Никос Дендиас заявил об угрозе для его страны, исходящей со стороны вооружённых сил Турции. В связи с этим представитель военного ведомства контр-адмирал Зеки Актюрк отметил:

Мы не представляем угрозы для тех, кто не представляет угрозы для нас. Но у нас есть сила и решимость устранить любую угрозу, направленную против нашей страны. Мы ещё раз напоминаем, что попытки напасть на Турцию проваливались в прошлом, не увенчаются успехом и сейчас, и в будущем.
