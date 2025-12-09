Войти
Flotprom

Японскую лазерную систему ПВО подготовили для испытаний в море

372
0
0

На борту испытательного судна "Асука", которое Морские силы самообороны Японии используют для тестирования перспективных вооружений, установлен прототип высокоэнергетической лазерной системы в контейнерном исполнении. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на опубликованные в местной прессе фотографии.

Агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA), подведомственное Минобороны Японии, продвигает разработку высокоэнергетических лазерных систем в качестве экономичной альтернативы существующим системам ПВО. Программы исследований в целом делятся на две категории: высокомобильные лазерные системы, устанавливаемые на транспортные средства, и более крупные лазерные образцы с высокой выходной мощностью.

Боевая лазерная система на борту испытательного судна "Асука", Япония

@Alsace_class


Разработка мобильной лазерной системы на базе колесного шасси велась с 2021 по 2024 годы. Все необходимые подсистемы были интегрированы в один тяжёлый грузовик, оснащённый излучателем мощностью 10 кВт. Данное устройство в первую очередь предназначено для борьбы с малыми БПЛА. Компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) представила демонстрационный образец, установленный на грузовике, в октябре 2024 года. По результатам этой программы в Сухопутных силах самообороны Японии ведутся работы по внедрению лазерной системы.

Вторая модификация, высокоэнергетическая лазерная система с электроисточником высокой мощности, разрабатывалась с 2018 по 2025 годы. Цель этой программы – объединить волоконные лазеры мощностью 10 кВт в излучателе суммарной мощностью 100 кВт. Эта система состоит из двух 40-футовых контейнеров. Контракт на разработку и производство прототипа выиграла компания Kawasaki Heavy Industries (KHI), которая предоставила образец в феврале 2023 года. Испытания уже включали стрельбу на поражение малых беспилотных летательных аппаратов и минометных снарядов.

Как указывает Navy Recognition, морские испытания комплекса, который сейчас установлен на борту судна "Асука", позволят оценить потенциал высокоэнергетического лазерного оружия в качестве противодействия ракетам.

Кроме того, издание обращает внимание, что на прошлой неделе агентство ATLA опубликовало запрос на поставку воздушных мишеней для проведения стрельбовых испытаний в море, что указывает на возможное использование в тестировании установки на борту судна "Асука".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
Kawasaki
MHI
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 09:18
  • 1
Названа главная проблема американского B-21
  • 09.12 06:55
  • 1
Комментарий к "В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами"
  • 09.12 04:29
  • 11890
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.12 03:06
  • 0
Комментарий к "Стало известно о «глохнущем на одно ухо» Patriot"
  • 09.12 02:28
  • 4
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 08.12 19:32
  • 0
Еще один (технический)ответ на "Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 08.12 17:20
  • 0
Инфантилизм западных элит и его возможные последствия
  • 08.12 17:10
  • 0
Рубеж преткновения
  • 08.12 16:17
  • 19
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 08.12 13:00
  • 9
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 08.12 11:53
  • 2
Госкомвоенпром Республики Беларусь: новые ЗРК "Тор-М2" на шасси ОАО "МЗКТ" прибыли в войска
  • 08.12 09:29
  • 1
«Герани» с ракетами осложнили использование ВС ВСУ истребителей F-16
  • 08.12 09:22
  • 34
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 08.12 03:57
  • 0
Ответ на "«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 07.12 19:28
  • 1
«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?