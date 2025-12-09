Японскую лазерную систему ПВО подготовили для испытаний в море

На борту испытательного судна "Асука", которое Морские силы самообороны Японии используют для тестирования перспективных вооружений, установлен прототип высокоэнергетической лазерной системы в контейнерном исполнении. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на опубликованные в местной прессе фотографии.

Агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA), подведомственное Минобороны Японии, продвигает разработку высокоэнергетических лазерных систем в качестве экономичной альтернативы существующим системам ПВО. Программы исследований в целом делятся на две категории: высокомобильные лазерные системы, устанавливаемые на транспортные средства, и более крупные лазерные образцы с высокой выходной мощностью.

Боевая лазерная система на борту испытательного судна "Асука", Япония @Alsace_class

Разработка мобильной лазерной системы на базе колесного шасси велась с 2021 по 2024 годы. Все необходимые подсистемы были интегрированы в один тяжёлый грузовик, оснащённый излучателем мощностью 10 кВт. Данное устройство в первую очередь предназначено для борьбы с малыми БПЛА. Компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) представила демонстрационный образец, установленный на грузовике, в октябре 2024 года. По результатам этой программы в Сухопутных силах самообороны Японии ведутся работы по внедрению лазерной системы.

Вторая модификация, высокоэнергетическая лазерная система с электроисточником высокой мощности, разрабатывалась с 2018 по 2025 годы. Цель этой программы – объединить волоконные лазеры мощностью 10 кВт в излучателе суммарной мощностью 100 кВт. Эта система состоит из двух 40-футовых контейнеров. Контракт на разработку и производство прототипа выиграла компания Kawasaki Heavy Industries (KHI), которая предоставила образец в феврале 2023 года. Испытания уже включали стрельбу на поражение малых беспилотных летательных аппаратов и минометных снарядов.

Как указывает Navy Recognition, морские испытания комплекса, который сейчас установлен на борту судна "Асука", позволят оценить потенциал высокоэнергетического лазерного оружия в качестве противодействия ракетам.

Кроме того, издание обращает внимание, что на прошлой неделе агентство ATLA опубликовало запрос на поставку воздушных мишеней для проведения стрельбовых испытаний в море, что указывает на возможное использование в тестировании установки на борту судна "Асука".