Турция представила новую дальнобойную версию «гравитационной» бомбы KGK 84

Источник изображения: topwar.ru

На прошедшей на днях в Каире выставке EDEX 2025 турецкая компания Aselsan представила новую версию комплекса KGK 84, который представляет собой модуль планирования с системой наведения, предназначенный для превращения 2000-фунтовой (925 кг) свободнопадающей (гравитационной) бомбы Mk 84 в управляемое дальнобойное средство поражения.

Как пояснил разработчик, теперь KGK 84 преодолевает расстояние в сто км при сбросе с истребителя, летящего на высоте 12,2 тыс. м. После сброса бомба поворачивается на 180° вокруг своей продольной оси и крылья раскрываются. Она начинает управляемый полёт к заданным координатам, навигация осуществляется по точкам маршрута. КВО составляет менее 10 м.

Новая версия KGK 84 имеет иной профиль и увеличенный размах крыла, что позволило улучшить возможности планирования. Длина теперь составляет 4040 мм, диаметр 940 мм, масса 1098 кг.

В задней части модуля находятся 8-канальная антенна CRPA (Controlled Reception Pattern Antenna) и ИНС. Как утверждают в Aselsan, при создании новой модификации учитывался опыт войны на Украине, где глушение и подмена сигналов представляют собой серьёзную проблему. Поэтому были внедрены новые технологии для противодействия таким угрозам.

Источник изображения: topwar.ru

В издании EDR On-Line отмечается, что KGK 84 предназначена для поражения только статических целей.

Модернизированная KGK 84 уже прошла испытания на истребителях F-16. Следующим шагом должна стать интеграция с самолётом JF-17, вероятно, с расчётом на закупку модуля Пакистаном, Азербайджаном и прочими операторами этой машины.

