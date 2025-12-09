Войти
Lenta.ru

Военный раскрыл особенности потерянной ВСУ французской гаубицы

402
0
0
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters.

Военный Дандыкин: Потерянная ВСУ гаубица TRF1 отличается повышенной дальностью

Потерянная Вооруженными силами Украины (ВСУ) французская самодвижущаяся гаубица TRF1 отличается повышенной дальностью стрельбы, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об особенностях техники специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Франция очень деликатно относится к поставкам своего оружия, потому что не желает, чтобы оно попадало в наши руки. Так, они не дали танки Leclerc — основной танк Франции, а дали самоходные установки и легкие танки, которые, в общем-то, не жалко дать, потому что они не жильцы на поле боя. TRF1, в общем-то, особо ничем не отличается. Отличается только повышенной дальностью», — сообщил Дандыкин.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) редкое и необычное вооружение — французскую самодвижущуюся гаубицу TRF1. Это следует из ежедневного отчета Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, гаубицу подбили бойцы группировки войск «Север», действующие в районах Сумской и Харьковской областей. Также ВСУ потеряли 19 автомобилей, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, танк и более 205 бойцов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
Leclerc
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 09:18
  • 1
Названа главная проблема американского B-21
  • 09.12 06:55
  • 1
Комментарий к "В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами"
  • 09.12 04:29
  • 11890
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.12 03:06
  • 0
Комментарий к "Стало известно о «глохнущем на одно ухо» Patriot"
  • 09.12 02:28
  • 4
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 08.12 19:32
  • 0
Еще один (технический)ответ на "Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 08.12 17:20
  • 0
Инфантилизм западных элит и его возможные последствия
  • 08.12 17:10
  • 0
Рубеж преткновения
  • 08.12 16:17
  • 19
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 08.12 13:00
  • 9
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 08.12 11:53
  • 2
Госкомвоенпром Республики Беларусь: новые ЗРК "Тор-М2" на шасси ОАО "МЗКТ" прибыли в войска
  • 08.12 09:29
  • 1
«Герани» с ракетами осложнили использование ВС ВСУ истребителей F-16
  • 08.12 09:22
  • 34
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 08.12 03:57
  • 0
Ответ на "«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 07.12 19:28
  • 1
«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?