Американские морпехи выбрали голландский проект для новых десантных кораблей

ВМС и Корпус морской пехоты США выбрали проект LST-100 голландской судостроительной компании Damen для программы постройки средних десантных кораблей (LSM). Об этом сообщает Naval News со ссылкой на министра Военно-морских сил Соединенных Штатов Джона С. Фелана.

Как пояснили представители министерства ВМС, голландский проект выбрали в связи с необходимостью Корпуса морской пехоты быстро развернуть дополнительные прибрежные транспортные средства в сложных условиях, где отсутствуют крупные портовые сооружения и инфраструктура. Кроме того, выбор проверенного проекта, уже представленного на рынке, минимизирует производственные риски и позволит снизить стоимость закупки.

Десантный корабль проекта LST-100, Damen Naval News

Корабль проекта LST-100 обладает водоизмещением около 4000 тонн, способен перевозить грузы и морских пехотинцев на расстояние более 3400 морских миль. Согласно спецификациям Damen, корабль может взять на борт 500 тонн груза, которые размещаются на ролкерном пространстве площадью 1020 кв. метров. Длина корпуса – 100 метров, ширина – 16 метров.

Корпус морской пехоты США намерен приобрести 35 кораблей нового класса. Предполагается, что их построят на различных верфях по всей территории США, а окончательный проект потребуется лишь скорректировать с учётом особенностей производства каждого предприятия. Помимо внесения мелких корректировок, ВМС и Корпус морской пехоты США также планируют использовать единый унифицированный набор оборудования для производства и технического обслуживания будущих кораблей.

Ранее издание Naval News сообщило, что проект LST-100 компании Damen выбрали ВМС Австралии для своей программы постройки восьми десантных кораблей. Кроме того, один корабль проекта LST-100 был передан ВМС Нигерии в 2021 году.

Подобно американскому решению, австралийские корабли LST-100 построят на верфях Henderson Shipyards в Западной Австралии. Начало постройки головного десантного корабля для австралийского флота ожидается в 2026 году.