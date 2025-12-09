Войти
Flotprom

Американские морпехи выбрали голландский проект для новых десантных кораблей

371
0
0

ВМС и Корпус морской пехоты США выбрали проект LST-100 голландской судостроительной компании Damen для программы постройки средних десантных кораблей (LSM). Об этом сообщает Naval News со ссылкой на министра Военно-морских сил Соединенных Штатов Джона С. Фелана.

Как пояснили представители министерства ВМС, голландский проект выбрали в связи с необходимостью Корпуса морской пехоты быстро развернуть дополнительные прибрежные транспортные средства в сложных условиях, где отсутствуют крупные портовые сооружения и инфраструктура. Кроме того, выбор проверенного проекта, уже представленного на рынке, минимизирует производственные риски и позволит снизить стоимость закупки.

Десантный корабль проекта LST-100, Damen

Naval News


Корабль проекта LST-100 обладает водоизмещением около 4000 тонн, способен перевозить грузы и морских пехотинцев на расстояние более 3400 морских миль. Согласно спецификациям Damen, корабль может взять на борт 500 тонн груза, которые размещаются на ролкерном пространстве площадью 1020 кв. метров. Длина корпуса – 100 метров, ширина – 16 метров.

Корпус морской пехоты США намерен приобрести 35 кораблей нового класса. Предполагается, что их построят на различных верфях по всей территории США, а окончательный проект потребуется лишь скорректировать с учётом особенностей производства каждого предприятия. Помимо внесения мелких корректировок, ВМС и Корпус морской пехоты США также планируют использовать единый унифицированный набор оборудования для производства и технического обслуживания будущих кораблей.

Ранее издание Naval News сообщило, что проект LST-100 компании Damen выбрали ВМС Австралии для своей программы постройки восьми десантных кораблей. Кроме того, один корабль проекта LST-100 был передан ВМС Нигерии в 2021 году.

Подобно американскому решению, австралийские корабли LST-100 построят на верфях Henderson Shipyards в Западной Австралии. Начало постройки головного десантного корабля для австралийского флота ожидается в 2026 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Нигерия
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.12 09:18
  • 1
Названа главная проблема американского B-21
  • 09.12 06:55
  • 1
Комментарий к "В США российского «Терминатора» раскритиковали тремя словами"
  • 09.12 04:29
  • 11890
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.12 03:06
  • 0
Комментарий к "Стало известно о «глохнущем на одно ухо» Patriot"
  • 09.12 02:28
  • 4
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 08.12 19:32
  • 0
Еще один (технический)ответ на "Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 08.12 17:20
  • 0
Инфантилизм западных элит и его возможные последствия
  • 08.12 17:10
  • 0
Рубеж преткновения
  • 08.12 16:17
  • 19
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 08.12 13:00
  • 9
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 08.12 11:53
  • 2
Госкомвоенпром Республики Беларусь: новые ЗРК "Тор-М2" на шасси ОАО "МЗКТ" прибыли в войска
  • 08.12 09:29
  • 1
«Герани» с ракетами осложнили использование ВС ВСУ истребителей F-16
  • 08.12 09:22
  • 34
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 08.12 03:57
  • 0
Ответ на "«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?"
  • 07.12 19:28
  • 1
«Снести континент с лица земли». Хватит ли сил России на войну с НАТО?