Норвежские власти решили заказать две дополнительные немецкие подлодки "Тип-212CD"

Норвегия активирует опцион на две дополнительные дизель-электрические подлодки класса "Тип-212CD" разработки и производства немецкой компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), увеличив заказ с четырёх до шести субмарин в рамках совместной программы с Берлином. Как уточняет Navy Recognition, после этого шага общая стоимость программы возрастет до около 100 млрд норвежских крон (9,87 млрд долларов), а дополнительная закупка противокорабельных ракет большой дальности потребует 19 млрд крон (1,88 млрд долларов).

Напомним, что стороны подписали соглашение в 2021 году, которое предполагало поставку шести подводных лодок "Тип-212CD", четыре из которых заказаны для Норвегии, а для Германии – две. Позднее, в декабре 2024 года, немецкое военное ведомство решило приобрести четыре дополнительные ДЭПЛ.

Сравнение ДЭПЛ класса "Тип-212A" и "Тип-212CD" ThyssenKrupp Marine Systems

Постройка подлодок в рамках германо-норвежской программы стартовала в 2023 году. Ожидается, что первую субмарину передадут Королевскому военно-морскому флоту Норвегии в 2029 году, а остальные три – до середины 2030-х годов.

Подлодки для Германии и Норвегии – дальнейшее развитие проекта "Тип-212A". При этом субмарины "Тип-212CD" существенно больше: надводное водоизмещение выросло примерно на 65% – с 1524 до 2500 тонн; длина корпуса увеличена с 57,2 до 73 метров; ширина – 10 метров вместо 6,8 метра.

Одной из причин возросших габаритов подлодок стало увеличение внешнего корпуса для снижения сигнатуры гидролокатора. О других преимуществах официально не сообщалось, но предполагается, что субмарины "Тип-212CD" смогут нести больше оружия и иметь бо́льший запас подводного хода.

Силовая установка состоит из двух дизельных двигателей MTU 4000 и воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) на топливных элементах и ​​литий-железо-фосфатных аккумуляторах. В совокупности этот комплекс обеспечивает движение под водой в течение нескольких недель без всплытия. Автономность – около 40 суток, скорость под водой – более 20 узлов.

По непроверенной информации, построенные для Норвегии субмарины оснастят, помимо 533-мм торпедных аппаратов, вертикальной пусковой установкой для противокорабельных ракет NSM, но официального подтверждения этих данных не поступало.

В настоящее время норвежский флот располагает шестью дизель-электрическими подлодками класса "Ула", также построенными в Германии на рубеже 1980–1990-х годов.