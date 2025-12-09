Войти
«Превращается в истребителя лёгких танков»: проект модернизации ОБТ M60

Источник изображения: topwar.ru

На недавно прошедшей в Каире выставке EDEX 2025 бельгийская компания John Cockerill Defence представила проект модернизации американского танка M60. Данная машина, будучи разработанной в конце 1950-х годов, относится к далёкому второму поколению ОБТ, но продолжает состоять на вооружении многих стран мира. Предлагаемая разработчиком модернизация призвана дать этой технике вторую жизнь.

Источник изображения: topwar.ru

Представители компании описали свой проект как практичный способ усилить огневую поддержку без необходимости вкладывать солидные средства в приобретение совершенно нового парка техники. Как утверждается, в настоящее время ведутся переговоры с несколькими потенциальными заказчиками, эксплуатирующими M60.

Источник изображения: topwar.ru

Основная суть концепции состоит в установке новой башни с боевым модулем Cockerill 3105, вооружённым 105-мм пушкой HP Gun, которая способна применять широкий ряд современных боеприпасов, и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом. Опционально возможна установка 12,7-мм пулемёта или 40-мм гранатомёта. Большой угол возвышения орудия, составляющий 42°, позволяет вести огонь на дальности свыше 9 км. Как отмечается в западной прессе, новый БМ существенно увеличивает боевые возможности машины:

Благодаря предлагаемой модернизации M60 превращается в истребителя лёгких танков.
