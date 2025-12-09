«Превращается в истребителя лёгких танков»: проект модернизации ОБТ M60

Источник изображения: topwar.ru

На недавно прошедшей в Каире выставке EDEX 2025 бельгийская компания John Cockerill Defence представила проект модернизации американского танка M60. Данная машина, будучи разработанной в конце 1950-х годов, относится к далёкому второму поколению ОБТ, но продолжает состоять на вооружении многих стран мира. Предлагаемая разработчиком модернизация призвана дать этой технике вторую жизнь.

Представители компании описали свой проект как практичный способ усилить огневую поддержку без необходимости вкладывать солидные средства в приобретение совершенно нового парка техники. Как утверждается, в настоящее время ведутся переговоры с несколькими потенциальными заказчиками, эксплуатирующими M60.

Основная суть концепции состоит в установке новой башни с боевым модулем Cockerill 3105, вооружённым 105-мм пушкой HP Gun, которая способна применять широкий ряд современных боеприпасов, и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом. Опционально возможна установка 12,7-мм пулемёта или 40-мм гранатомёта. Большой угол возвышения орудия, составляющий 42°, позволяет вести огонь на дальности свыше 9 км. Как отмечается в западной прессе, новый БМ существенно увеличивает боевые возможности машины:

Благодаря предлагаемой модернизации M60 превращается в истребителя лёгких танков.